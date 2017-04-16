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محكمة توقف مطالبة أمانة جدة لرجل أعمال شهير بدفع 226 مليون ريال

أريبيان بزنس
الأحد، 16 إبريل 2017
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محكمة توقف مطالبة أمانة جدة لرجل أعمال شهير بدفع 226 مليون ريال

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أوقفت المحكمة الإدارية بجدة قرار أمانة المحافظة مطالبة رجل أعمال سعودي شهير بمبلغ 226.6 مليون ريال (60.4 مليون دولار) لتعديه على ثلاثة شوارع وحديقة عامة حتى الفصل في الدعوى المقامة.

 

وذكر موقع "أخبار24" السعودي أن أمانة جدة كانت قد ألزمت رجل الأعمال -دون أن يذكر اسمه- بدفع المبلغ بناءً على الأسعار الحالية للأراضي في حي الشاطئ، الذي يعد أحد أغلى أحياء جدة، وأمهلته 15 يوماً للسداد وإلا يتم الحجز على ممتلكاته.

 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت قبل عدة أشهر صوراً ومقاطع وخرائط أكدت تعدي رجل الأعمال، ذاته، على الشارع والحديقة العامة المحيطة بمنزله، الأمر الذي دعا الجهات المختصة إلى التحقيق في القضية، وقد أكدت التحقيقات وجود تعدٍ من المذكور على ثلاثة شوارع وحديقة صغيرة في حي الشاطئ بجدة وضمّها لقصره قبل 35 عاماً.

 

ويستمر "مسلسل" التعديات على الشوارع في السعودية، وهو ما كانت الصحافة والتقارير المحلية تهمل الحديث عنه سابقاً، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي أبرزت، مؤخراً، هذه الحوادث التي يمكن وصفها بـ "الظاهرة"؛ حيث يقوم رجال أعمال وشخصيات نافذة في المملكة بالاعتداء على أملاك الدولة كإغلاق بعض الشوارع بهدف عزل منازلهم الفخمة، وعدم "إزعاجهم من قبل المارة وسياراتهم".

 

وكانت أشهر حالة تعدي على الشوارع في السعودية، عندما أعلن سلطان الدوسري المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، في يناير/كانون الثاني 2016، أن الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة وبعد التحقق من قيام أحد رجال الأعمال، دون ذكر اسمه، بقفل الطريق، واستخدامه كمدخل لمنزله وجّه الأمير خالد على الفور بسرعة إزالة الاعتداء خلال 24 ساعة، وبدأت الأمانة بمشاركة الجهات ذات العلاقة بالفعل، آنذاك، بأعمال الإزالة، وإعادة فتح الطريق أمام المارة.

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