منازل العقارية تكشف عن 4 مشاريع

رفعت شركة منازل العقارية اليوم الستار عن أربعة نماذج من مشاريعها ، الجديدة وأولها مجمَع منازل عَمان، الذي يعد أول مشروع سكني لمنازل العقارية خارج الإمارات، وتم تطويره في العاصمة الأردنية عمَان، بحيث يتضمن المجمع 1253 وحدة سكنية ، مؤلفة من فلل و شقق "مكوَنة من غرفتين، وثلاث وأربع غرف نوم"، تقع في منطقة هادئة.

ويمتد المشروع السكني على مساحة نصف مليون متر مربع، ويتمتع بموقع متميز ، اذ يبعد 10 دقائق من مطار الملكة علياء الدولي، بينما يستغرق الوصول إلى قلب العاصمة عَمان نحو 25 دقيقة بالسيارة.

وأوضحت منازل العقارية أن المشروع هو أول مجمَع مُسوَر في العاصمة الأردنية، ويتضمن عدة مرافق مكونة من"محلات تجارية و مساجد وصالات رياضية و صيدليات"، بجانب مركز طبي ورياض للأطفال .

كما أفصحت الشركة عن تفاصيل مشروع غنتوت ، الذي اعلنته أخيراً كأحد أكبر و أهم المشاريع العقارية السياحية الجديدة في دولة الإمارات، والذي يقع في منطقة غنتوت، أحدى أميز المناطق الشاطئية الواقعة بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، والذي يعتبر نقلة نوعية في مجال المجمعات العقارية، حيث يفتح المجال لمساحة جديدة لمن يرغبون في حيازة وتملك أراضٍ شاطئية مميزة.

وسيشهد جناح منازل العقارية في الدورة الحادية عشرة لمعرض سيتي سكيب، الذي يبدا بعد غد الثلاثاء في العاصمة أبوظبي اطلاق مبادرة "داري" لإسكان المواطنين و التي يتم إدارتها من قبل الشركة الفرعية لمنازل "المنزل " . وتهتم شركة "المنزل" عبر مبادرة "داري" بتمثيل المواطنين الإماراتيين أمام الجهات الحكومية مع تقديم الإستشارات العقارية والتنسيق بين المهندسين المعماريين والموردين والشركات الإنشائية عبر فرق متخصصة من قبل الشركة.

وسيكون مشروع الرعاية الصحية رابع برامج شركة منازل العقارية في سيتي سكيب، حيث سيتم الإعلان عن أول مجمع طبي متكامل يقام في الإمارات، و يأتي ذلك تجسيداً لهدف الشركة في تنويع مشاريعها عبر الاستفادة من مختلف الأراضي التي تملكها ، وجاء مشروع الرعاية الطبية بناء على حاجة قطاع الرعاية الصحية في زيادة عدد المجمعات الصحية نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه.



