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تعاون مرتقب بين السعودية والإمارات في مجال الإسكان

أريبيان بزنس
السبت، 15 إبريل 2017
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تعاون مرتقب بين السعودية والإمارات في مجال الإسكان

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل إن قطاع الإسكان سيشهد المزيد من التعاون بين المملكة -التي تعاني من أزمة إسكان- ودولة الإمارات في ضوء مناقشات ومخرجات اجتماعات خلوة العزم.

 

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن الحقيل قوله إنه يمكن إحداث نقلة نوعية يستفيد منها أبناء البلدين الشقيقين حسب رؤية القيادة الرشيدة في البلدين.

 

وقال "الحقيل" إن قطاع البناء والتشييد والإسكان بشكل عام احد القطاعات التي ستشهد المزيد من التعاون بين البلدين في ضوء مناقشات ومخرجات اجتماعات خلوة العزم، دون أن يذكر تفاصيلاً.

 

وجاءت تصريحات "الحقيل" على هامش خلوة العزم الثانية التي اختتمت في الرياض يوم الخميس الماضي، بوجود مسؤولين من البلدين الخليجيين.

 

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن قيمة المشاريع الإماراتية في المملكة تبلغ 15 مليار درهم فيما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 84 مليار درهم.

 

وأضاف "المنصوري" إن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تتمتعان بقدرات تصديرية كبيرة وتمثلان أكبر اقتصادين بالعالم العربي بإجمالي ناتج وطني للدولتين يصل إلى تريليون دولار.

 

وأشار إلى أهمية القطاع اللوجيستي في البلدين وذلك بوجود مؤسسات وشركات رائده وعملاقة تعزز قطاعات الطيران والنقل البري والنقل البحري، منوهاً إلى أن عدد المسافرين السعوديين إلى الإمارات يصل إلى 1.9 مليون زائر سنوياً.

 

وأكد أن هناك توجها مستقبلياً بين البلدين خلال جلسات خلوة العزم لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 و رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021.

 

وتعاني السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- من أزمة إسكان كبيرة.

 

 

 

 

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