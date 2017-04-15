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عقارات

السعودية تعلن أسماء 18.8 ألف منتج سكني ضمن الدفعة الثالثة من "سكني"

أريبيان بزنس
السبت، 15 إبريل 2017
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السعودية تعلن أسماء 18.8 ألف منتج سكني ضمن الدفعة الثالثة من "سكني"

أعلنت وزارة الإسكان السعودية اليوم السبت إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج "سكني" في إطار دفعة جديدة من المشاريع السكنية والتمويلية.

 

وأوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أن منتجات الدفعة الثالثة ستبلغ 18800 منتجاً، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على إيجاد منتجات تتراوح أسعارها بين 250 و700 ألف ريال، وتهدف خلال 5 سنوات قادمة إلى مضاعفة قيمة التمويل العقاري في المملكة بحدود 280 مليار ريال إلى أن نصل 550 مليار ريال.

  

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي عن الدفعة الأولى من برنامج "سكني" والتي تضمنت 7700 قرض تمويلي، كما تم الإعلان في مارس/آذار الماضي عن الدفعة الثانية التي شملت 7700 قرض تمويلي آخر.

 

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