"نخيل" تفتتح مجمع بافليون جميرا بدبي

افتتحت نخيل أمس الخميس مجمع منازل ومركز تسوق على الواجهة المائية في جميرا ايلاند بقيمة 450 مليون درهم، ويعد المركز الخامس من نوعه ويضم 14 محلاً تجارياً مساحاتها 30000 قدم مربعة بينها مطاعم ومقاه تخدم 8000 نسمة يقطنون في جميرا ايلاند، ويحيط به مسار لرياضة الركض طوله يتجاوز الكيلومتر.

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة الشركة للصحافيين خلال افتتاح مجمع بافليون أمس، "إن الشركة تتوسع في تنفيذ المشاريع متعددة الاستخدامات لاسيما في قطاعات الضيافة والتجزئة، موضحاً أن جزر ديرة ونخلة جميرا لوحدهما تحتضنان مشاريع قائمة وقيد التصميم تتكون من 38333 وحدة متنوعة بين الغرف والأجنحة الفندقية والشقق المفروشة سواء في فنادق أو منتجعات".

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، لفت لوتاه إلى أن نخيل تعمل على تطوير مشاريع ضيافة تضم عند إنجازها 7006 وحدات في 13 مشروعاً بينما يصل عدد وحدات الضيافة التي ستطورها الشركة مع مطورين فرعيين في جزر ديرة نحو 28 ألف وحدة (منها 2550 وحدة تطورها نخيل عبر 3 شراكات)، في حين تضم مشاريع الضيافة القائمة في نخلة جميرا لوحدها 5877 وحدة بين غرفة فندقية وشقة مفروشة. وتمتلك في الوقت الراهن فندقين في "دراجون مارت وابن بطوطة مول" ويضمان 623 غرفة.

عقود

وقال لوتاه إن قيمة عقود البناء التي جرى ترسيتها أو سيجري ترسيتها خلال العام الجاري 2017 قد تتجاوز 12 مليار درهم بينما تصل قيمة محفظة المشاريع العقارية التي يجري تنفيذها وتسليمها خلال 5 سنوات حتى عام 2021 تتجاوز 56 مليار درهم، موضحاً في تصريحات للصحافيين أمس أن القيمة الإجمالية تشمل المشروعات التي يجري التخطيط لها أو قيد التصميم أو التي يجري تشييدها في الوقت الراهن.

وحول محفظة التجزئة، أشار لوتاه إلى أن العمل جار على تطوير محفظة أصول في قطاع التجزئة والتسوق بقيمة 16 مليار درهم على مساحات إجمالية للتأجير تصل إلى 17 مليون قدم مربعة حتى 2021.

ووصف لوتاه السوق العقاري بـ"الناضج". وقال "لا نشهد تراجعاً في أسعار البيع ولا تراجعاً في الطلب. ونعتقد بأن السوق يسير في الاتجاه الصحيح لاسيما بعد أن أظهر مرونة عالية في التعامل مع تقلبات الطلب خلال الفترة الماضية".

وعن المشروعات قيد التسليم أشارت البيانات الخاصة بالشركة أن هناك 3 مشروعات قيد التسليم في الفترة ما بين 2017 و2018، وهي مشروع النخيل مول ومتوقع أن يتم تسليمه في 2018، ومشروع "ذا بوينت" ومتوقع تسليمه في 2017، و"السوق الليلي" ومتوقع تسليمه في 2018.

جميرا ايلاند

تضم جميرا ايلاند 767 فيلا فاخرة مشيدة على 46 جزيرة فضلاً عن المساجد ودور الحضانة ونادي جزر الجميرا ومركز التسوق الجديد "بافليون" هذا غير المطاعم وحمام سباحة ومركز للياقة البدنية. يضم المشروع إلى جانب فلل جميرا ايلاند 246 شقة دوبلكس فاخرة في مرتفعات الجميرا. يقطن الفلل والمجمعات السكنية التي تشكل جزر جميرا أكثر من 8000 نسمة.

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