الإسكان السعودية: ١٨% من المتقدمين على الصندوق العقاري دخلهم أقل من 5 آلاف

قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل إن ١٨ بالمئة من المتقدمين على صندوق التنمية العقارية يبلغ دخلهم أقل من خمسة آلاف ريال والبقية أعلى من خمسة آلاف ريال.

ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن "الحقيل" قوله إن الانتقادات التي يواجهها السعودي بأنه "لا يسدد الإيجار" ليست صحيحة، مشيراً إلى أن الأغلبية منتظمون وتوجد بعض القضايا على بعض الأسر التي لم تستطع السداد، وهي حالات قليلة لا تصل إلى ٥ بالمئة من المستأجرين السعوديين.

وأضاف"الحقيل" إن عدد المتقدمين على وزارة الإسكان في برنامج الدعم السكني بلغ 1.1 مليون متقدم، لافتاً إلى تضاعفهم خلال عام واحد فقط، مشيراً إلى ازدياد العدد بشكل ملحوظ حتى اليوم، وأن لدى الصندوق العقاري التابع للوزارة ١٢٠ ألف مواطن أعلنت أسماؤهم ولم يقرضوا، وبعضهم زاد انتظاره عن خمس سنوات، لافتاً إلى أنه وحسب الاتفاق المبرم مع وزارة المالية أن رأس مال الصندوق العقاري سيرتفع لـ١٩٠ ملياراً خلال السنوات المقبلة.

وحول مشروع ضاحية الملك عبدالله بجازان، أكد الوزير أنه تم سحب المشروع الخاص بضاحية الملك عبدالله من الشركة السابقة، وتم ترسيته لشركة أخرى وسينتهي العمل منه خلال سنة ونصف تقريباً، ونفى الوزير دعم الوزارة للفوائد في القروض العقارية مؤكداً دعمه للأرباح وفقاً للشريعة الإسلامية وأكد أن المستفيدين مدعومون من الوزارة بشكل مباشر، حيث يتم إيداع المبالغ شهرياً في حساباتهم لدى الممولين.

وجاءت تصريحات "الحقيل" خلال لقاءه، أمس الخميس، مع عدد من رجال الأعمال بالغرفة التجارية بمنطقة جازان وبحضور مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالة الوزارة للدعم السكني الأمير سعود بن طلال آل سعود وأمين منطقة جازان محمد الشايع.