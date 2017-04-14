Arabian business
عقارات

الإسكان السعودية: ١٨% من المتقدمين على الصندوق العقاري دخلهم أقل من 5 آلاف

أريبيان بزنس
الجمعة، 14 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الإسكان السعودية: ١٨% من المتقدمين على الصندوق العقاري دخلهم أقل من 5 آلاف

قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل إن ١٨ بالمئة من المتقدمين على صندوق التنمية العقارية يبلغ دخلهم أقل من خمسة آلاف ريال والبقية أعلى من خمسة آلاف ريال.

 

ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن "الحقيل" قوله إن الانتقادات التي يواجهها السعودي بأنه "لا يسدد الإيجار" ليست صحيحة، مشيراً إلى أن الأغلبية منتظمون وتوجد بعض القضايا على بعض الأسر التي لم تستطع السداد، وهي حالات قليلة لا تصل إلى ٥ بالمئة من المستأجرين السعوديين.

 

وأضاف"الحقيل" إن عدد المتقدمين على وزارة الإسكان في برنامج الدعم السكني بلغ 1.1 مليون متقدم، لافتاً إلى تضاعفهم خلال عام واحد فقط، مشيراً إلى ازدياد العدد بشكل ملحوظ حتى اليوم، وأن لدى الصندوق العقاري التابع للوزارة ١٢٠ ألف مواطن أعلنت أسماؤهم ولم يقرضوا، وبعضهم زاد انتظاره عن خمس سنوات، لافتاً إلى أنه وحسب الاتفاق المبرم مع وزارة المالية أن رأس مال الصندوق العقاري سيرتفع لـ١٩٠ ملياراً خلال السنوات المقبلة.

 

وحول مشروع ضاحية الملك عبدالله بجازان، أكد الوزير أنه تم سحب المشروع الخاص بضاحية الملك عبدالله من الشركة السابقة، وتم ترسيته لشركة أخرى وسينتهي العمل منه خلال سنة ونصف تقريباً، ونفى الوزير دعم الوزارة للفوائد في القروض العقارية مؤكداً دعمه للأرباح وفقاً للشريعة الإسلامية وأكد أن المستفيدين مدعومون من الوزارة بشكل مباشر، حيث يتم إيداع المبالغ شهرياً في حساباتهم لدى الممولين.

 

وجاءت تصريحات "الحقيل" خلال لقاءه، أمس الخميس، مع عدد من رجال الأعمال بالغرفة التجارية بمنطقة جازان وبحضور مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالة الوزارة للدعم السكني الأمير سعود بن طلال آل سعود وأمين منطقة جازان محمد الشايع.

 

 

 

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

الإسكان السعودية: كثرة الخلل في الوحدات السكنية سيؤدي لتوقف البنوك عن التمويل

وزارة الإسكان السعودية: لن نتدخل في أسعار الإيجارات

السعودية تدشن 672 وحدة سكنية في جازان

السعودية: 18.5 ألف منتج سكني منها 7700 قرض تمويلي يوم السبت

تعليقات

المزيد في عقارات

الإسكان السعودية: كثرة الخلل في الوحدات السكنية سيؤدي لتوقف البنوك عن التمويل

وزارة الإسكان السعودية: لن نتدخل في أسعار الإيجارات

دبي: حجم تصرفات العقارات 743 مليون درهم

"نخيل" ترسي عقد بـ 6.2 مليار الأكبر في دبي منذ 2004

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور : الكشف عن "مقعد الطيران الأكثر تقدماً في العالم"

التجارة العالمية.. توقعات بالنمو بنسبة 2.4%

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »