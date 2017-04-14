الإسكان السعودية: كثرة الخلل في الوحدات السكنية سيؤدي لتوقف البنوك عن التمويل

قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل إن كثرة الخلل في الوحدات السكنية سيؤدي إلى توقف البنوك عن التمويل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير قوله إن مشكلة تشققات الوحدات السكنية بعد أن يتسلمها المستفيدون هي ضمن برنامج ضمانات الذي سيعالج المشكلة، موضحاً أن الوزارة تسعى مع شركائها المطورين العقاريين من أجل رفع جودة المنتج.

وأضاف الوزير أن وزارة الإسكان بدأت بالتعامل مع مقاولين صغار في منطقة جازان لتحويلهم إلى مطورين عقاريين، وذلك لعدم وجود مطور عقاري في المنطقة.

وبحسب تقرير، فإن عدداً من مستفيدي برامج الإسكان خاصة إسكان جنوب منطقة جازان النائية -جنوب المملكة- اشتكوا من تشققات في وحداتهم السكنية، وصدرت توجيهات بالتحقيق في الأمر.