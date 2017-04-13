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عقارات

دبي: حجم تصرفات العقارات 743 مليون درهم

أريبيان بزنس
الخميس، 13 إبريل 2017
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دبي: حجم تصرفات العقارات 743 مليون درهم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 743 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 205 مبايعات بقيمة 599 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 411 مليون درهم و182 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 188 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 228 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى، تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الصناعية الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 95 مليون درهم، وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم، وفقا لما ذكرته صحيفة "الخليج".

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات ،تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الوصل.


وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها18 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم.


وسجلت الرهونات قيمة قدرها 144 مليون درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 69 مليون درهم و45 رهن فلل وشقق بقيمة 75 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 33 مليون درهم، وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 26 مليون درهم.

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