"نخيل" ترسي عقد بـ 6.2 مليار الأكبر في دبي منذ 2004

أرست نخيل العقارية اليوم عقد تشييد مشروع ديرة مول في جزر ديرة بـ4.2 مليارات درهم على شركة الاتحاد الهندسة الانشائية (يونك) وتبلغ قيمة الاستثمارات في المشروع بضمنها قيمة الارض والبنية التحتية والإنشاءات مجتمعة 6.2 مليارات درهم ما يجعله العقد الأكبر من نوعه لمشروع واحد منذ عام 2004، إذ بلغ عقد تشييد برج خليفة 5.5 مليارات درهم.

وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة " ان نخيل ماضية بتطوير حزمة مشاريع نوعية في إطار مسؤوليتها ودورها المنوط بها للمساهمة الفاعلة في نمو إقتصاد الإمارة وسيكون مشروع جزر ديرة برمته مدينة حضرية تتسع لـ 250 الف نسمة"، حسب صحيفة البيان.

وأوضحت نخيل العقارية أن عمليات البناء ستنطلق في المشروع في الربع الثالث من العام الجاري 2017 على ارض مساحتها 4 ملايين قدم مربع وتقع في قلب جزر ديرة وهو مشروع واجهة بحرية بمساحة 15.3 كيلومتراً مربعاً، على ان ينجز المشروع في 2020 ويلعب دوره في تجسيد رؤية دبي لعام 2021 عن طريق تحويل المنطقة المعروفة تقليدياً باسم دبي القديمة إلى مركز على مستوى عالمي للتجزئة والسياحة والحياة والترفيه.

وتبلغ مساحة البناء في المول 10.3 مليون قدم مربع بضمنها 3.8 ملاين قدم مربع لمبنى مواقف المركبات متعدد الطبقات يتسع لـ 8400 مركبة أما مساحات التأجير فتصل الى 4 ملايين قدم مربع وسوف يضم 1000 متجر ومقهى ومطعم ومنافذ ترفيه على ثلاثة طوابق

ويعد مشروع ديرة مول ثاني مشاريع التجزئة الضخمة لنخيل في جزر ديرة، والمشروع الآخر هو السوق الليلي للجزيرة المتوقع أن يكون أكبر سوق ليلي في العالم، ومؤجر بالكامل لرجال العمال الشباب من المواطنين ويضم 5300 متجر ونحو 100 مقهى ومطعم. ويجري البناء على قدم وساق في المشروع المقرر الانتهاء منه عام 2018