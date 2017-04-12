انخفاض متوسط إيجارات الشقق بنسبة 3 % في معظم مناطق أبوظبي في الربع الأول

انخفض متوسط أسعار مبيعات الشقق في أبوظبي بنسبة 1% فيما انخفضت أسعار الفلل بنسبة 9% في الربع الأول من عام 2017، وذلك وفقاً لتقرير القطاع السكني في أبوظبي في الربع الأول لعام 2017 والذي أصدرته شركة "تشيسترتنس" الرائدة في مجال الخدمات العقارية.

وبهذا السياق قال روبن تيه، المدير الإقليمي في دولة الإمارات، ورئيس قسم التقييمات والاستشارات في شركة "تشيسترتنس" الشرق الأوسط: "من المتوقع أن تتراجع أسعار المبيعات بشكل أكبر، ونعتقد أن اتجاه السكان نحو تقليص المساحة أو الانتقال إلى المناطق ذات الأسعار معقولة سيستمر حتى عام 2018، عندما ستؤدي الزيادة المتوقعة في الإنفاق الحكومي إلى تحسين معنويات السوق".

وذكر التقرير أن أسعار مبيعات الفلل انخفض بنسبة 9 % في المتوسط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وشهدت مناطق الغدير والريف ومدينة خليفة أكبر معدلات انخفاض لتصل الأسعار إلى 915 درهم للقدم المربع في منطقة الغدير، و877 درهم للقدم المربع في منطقة الريف، و747 درهم للقدم المربع في منطقة مدينة خليفة. فيما شهدت الأسعار في حدائق الراحة انخفاضاً بنسبة 6٪ لتصل إلى 931 درهم للقدم المربع.

كما انخفضت أسعار مبيعات الشقق في المتوسط بنسبة 1% في الربع الأول من العام. وفي الوقت الذي شهدت فيه منطقة الريف داون تاون زيادة بنسبة 1% لتصل الأسعار إلى 948 درهم للقدم المربع، حافظت جزيرة الريم على استقرار أسعارها عند 1,362 درهم للقدم المربع. وشهدت منطقة الغدير انخفاضاً بنسبة 3 % لتصل الأسعار إلى 1,009 درهم للقدم المربع، في حين حققت منطقة شاطئ الراحة تحسناً طفيفاً مع انخفاض بنسبة أقل من 1% لتصل الأسعار إلى 1,601 درهم للقدم المربع.

ومن جانبها قالت إيفانا غازيفودا فوسينيك، رئيسة قسم الاستشارات والبحوث في شركة "تشيسترتنس" الشرق الأوسط: "تشهد أرقام مبيعات الوحدات السكنية وخاصة في سوق الفيلات انخفاضاً منذ الربع الرابع من عام 2014، ومن المرجح أن تستمر أسعار البيع في الانخفاض خلال الفترة المتبقية من عام 2017 وحتى عام 2018".

أما متوسط إيجارات الشقق في أبوظبي فقد انخفض بنسبة 3% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، ولم تشهد منطقة شاطئ الراحة أي تغيير، فيما انخفض متوسط الإيجارات في منطقة الغدير بنسبة 1%، وانخفضت الإيجارات في منطقة الريف داون تاون بنسبة 6% وجزيرة الريم بنسبة 4.5%.

وأضافت إيفانا : "انخفضت الإيجارات السكنية في معظم المناطق مع استمرار اتجاه السكان في مدينة أبوظبي نحو المناطق ذات الأسعار المعقولة. حيث يبلغ متوسط إيجار الشقة من غرفتي نوم في منطقة شاطئ الراحة الآن نحو 155,000 درهم سنوياً؛ بينما تبدأ الإيجارات في منطقة الريف داون تاون من 92,000 درهم، وجزيرة الريم من 125,000 درهم".

وفي الوقت ذاته، شهد قطاع الفلل أيضاً انخفاضاً في متوسط الإيجار بنسبة 3% على مستوى مدينة أبوظبي. وتراوحت معدلات الانخفاض في مناطق الريف وحدائق الراحة ومدينة خليفة بين 1% و7%. كما أشارت إيفانا إلى أن حجم المعروض الجديد في السوق سيساهم بمزيد من الضغط على الأسعار، ومن المتوقع تسليم 4000 شقة وفيلا إضافية في مدينة أبوظبي بحلول نهاية العام 2017.



