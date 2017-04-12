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السعودية تدشن 672 وحدة سكنية في جازان

أريبيان بزنس
الأربعاء، 12 إبريل 2017
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السعودية تدشن 672 وحدة سكنية في جازان

أكدت صحيفة سعودية اليوم الأربعاء أن وزارة الإسكان ستدشن صباح اليوم الأربعاء 672 وحدة سكنية وبمساحة تتجاوز 833 ألف متر مربع في منطقة جازان جنوب غرب المملكة التي تعاني من أزمة إسكان.

 

وذكرت صحيفة "الوطن" اليومية أن الوحدات تتوزع على محافظة بيش بعدد 249 وحدة سكنية، و261 وحدة في محافظة صبيا، إضافة إلى 162 وحدة سكنية في محافظة صامطة.  وسيتم افتتاح مشروع محافظة بيش صباح اليوم على أن يتم تدشين مشاريع محافظتي صامطة وصبيا إلكترونياً من نفس الموقع لتكون جاهزة للتسليم.

 

ومن المقرر أن يتم التدشين برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل.

 

 

 

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