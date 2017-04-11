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عقارات

أكبر صفقة عقارية في السعودية.. 18 ألف ريال للمتر المربع

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 11 إبريل 2017
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أكبر صفقة عقارية في السعودية.. 18 ألف ريال للمتر المربع

شهدت العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي إبرام أكبر صفقة عقارية للعام الجاري.

 

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إنه تم بيع الأرض الواقعة على تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله على مساحة 21250 متر مربع بقيمة 18 ألف ريال (4.8 ألف دولار) للمتر، وقيمة إجمالية 382 مليون ريال (102 مليون دولار).

 

وعرف الموقع الذي أبرمت صفقة البيع فيه بتميزه في منطقة من أكبر مناطق الجذب التجاري في الرياض، خاصة بعد اكتمال أعمال تطوير طريق الملك عبدالله وافتتاح الجزء الغربي منه أمام جامعة الملك سعود، وكذلك تقاطعه مع طريق الملك خالد.

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