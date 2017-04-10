السعودية: 18.5 ألف منتج سكني منها 7700 قرض تمويلي يوم السبت

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تعتزم وزارة الإسكان السعودية، يوم السبت القادم، الإعلان عن 18.5 ألف منتج سكني ضمن الدفعة الثالثة من برنامج "سكني" الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني.

وتتوقع مصادر صحيفة "سبق" السعودية أن تشتمل الدفعة الجديدة من المنتجات السكنية التي تعتزم وزارة الإسكان الإعلان عنها، السبت المقبل، نحو 18.5 ألف منتج سكني؛ من ضمنها نحو 7700 قرض تمويلي مدعوم من صندوق التنمية العقارية في رقمٍ مقاربٍ للدفعة السابقة التي أعلنتها الوزارة الشهر الماضي.

وكانت وزارة الإسكان السعودية قد أعلنت منتصف شهر فبراير/شباط الماضي أولى دفعات المنتجات السكنية للعام 2017؛ حيث بلغ مجموع ما أُعلن في الدفعة الأولى 15653 منتجاً سكنياً وتمويلياً، فيما أعلنت منتصف شهر مارس/آذار الماضي، الدفعة الثانية التي شملت 17923 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزعة على جميع مناطق المملكة من ضمن 280 ألف منتج سكني سيتم تخصيصها خلال 2017 ضمن حملة "سكني".

وتسعى الحكومة السعودية منذ سنوات للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني لاسيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد التي يعيش فيها نحو 32 مليون نسمة لكن ظلت وتيرة تنفيذ برنامج الإسكان الطموح بطيئة الخطى رغم الثروة النفطية للمملكة في ظل صعوبة حصول الوزارة على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.

وأعلنت وزارة الإسكان مؤخراً أن العجز في المعروض من الوحدات السكنية في المملكة بلغ نحو 414 ألف وحدة سكنية بنهاية العام 2016 وذلك عند مقارنة المعروض بعدد المتقدمين للدعم السكني.