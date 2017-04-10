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عقارات

مجموعة بن لادن تتفاوض مع أبوظبي الإسلامي لاقتراض 1.2 مليار جنيه لتطوير مشروع مصري

أريبيان بزنس
الاثنين، 10 إبريل 2017
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مجموعة بن لادن تتفاوض مع أبوظبي الإسلامي لاقتراض 1.2 مليار جنيه لتطوير مشروع مصري

اتفقت شركة الحياة للتطوير العقاري -التابعة لمجموعة بن لادن السعودية ومقرها في مصر- مع مصرف أبوظبي الإسلامي -أكبر بنك متخصص في المعاملات الإسلامية في الإمارة الخليجية- للحصول على تمويل إسلامي بقيمة 1.2 مليار جنيه (حوالي 66.7 مليون دولار).

 

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية الإلكترونية، أمس الأحد، عن مصادر مصرفية قولها إن شركة الحياة توصلت لاتفاق مع أبوظبي الإسلامي لإدارة تحالف مصرفي يشارك في التمويل الذي تخطط الشركة للحصول عليه، للمساهمة في جزء من التكاليف الاستثمارية لإقامة مشروع عمراني متكامل بالتجمع الخامس بمصر ومساحته 115 فداناً.

 

وتمتلك مجموعة بن لادن قطعتي أرض بمنطقة التجمع الخامس حصلت عليهم في مزايدة لهيئة المجتمعات العمرانية، إحداهما مساحتها 115 فداناً، والثانية حوالي 40 فداناً، مخصصة للنشاط العمراني المتكامل بإجمالي استثمارات 6 مليارات جنيه (334 مليون دولار).

 

وتعرضت مجموعة بن لادن وشركاتها التابعة لازمة مالية عنيفة في أعقاب قرار السلطات السعودية حظر جميع أنشطتها بعد حادثة سقوط الرافعة بالحرم المكي يوم 11 سبتمبر/أيلول 2015 قبل أن تستأنف نشاطها بعد قرار رفع الحظر في يونيو/حزيران 2016.

 

وقالت صحيفة "الشروق" إن مجموعة بن لادن تعد أحد اكبر شركات المقاولات العاملة في مصر، وشاركت في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى مع الحكومة أبرزها توسعات مطار الغردقة ومطار شرم الشيخ.

 

وأضافت إن من أبرز الشركات التي تتفاوض مع البنوك هي بالم هيلز للتعمير، ومدينة نصر للإسكان والتعمير وشركة رؤية القابضة للاستثمار، وأبو سومة للتنمية السياحية، ومدار للتطوير العقاري، أبراج مصر، ومصر ايطاليا القابضة، وأركان مول التي تتفاوض مع بنكي التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وذلك في الوقت الذي تخطط فيه عدة شركات عقارية كبرى لمخاطبة البنوك للحصول على التمويل اللازم لمشاريعها منها الفطيم العقارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع كايروفيستيفال بالتجمع الخامس.

 

 

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