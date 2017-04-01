الدار العقارية ترسي العقد الرئيسي لتطوير مشروع مايان بقيمة 500 مليون درهم

أعلنت شركة الدار العقارية اليوم عن ترسية العقد الرئيسي لتطوير مشروع مايان - مشروع سكني فاخر في جزيرة ياس - على شركة غنتوت للمقاولات العامة بقيمة 500 مليون درهم.

وستقوم الشركة المطورة للمشروع بإنشاء خمسة أبراج تتكون من 11 طابقا وتضم 512 وحدة سكنية 19 منها عبارة عن فلل فاخرة ذات إطلالة ساحرة على شاطىء ياس.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، أنه تم إطلاق مشروع مايان لتلبية الطلب المتنامي على المشاريع العقارية في جزيرة ياس.

ويوفر المشروع تجربة معيشية عالمية المستوى مما يشكل إضافة قيمة للمرافق التي تحتضنها الجزيرة. منذ اطلاقه خلال العام الماضي.

ويحتل مشروع مايان موقعا استراتيجيا في جزيرة ياس ويوفر مجموعة من الوحدات السكنية المتنوعة بمساحات مختلفة بدءا من الاستديوهات وصولا إلى الشقق المؤلفة من أربع غرف فضلا عن الفلل بإطلالات رائعة على ملعب الغولف والواجهة البحرية بالإضافة إلى إطلالته المميزة على شاطىء ياس وأشجار القرم الطبيعية والممرات الخضراء لملعب ياس لينكس للغولف.

وسيحظى سكان مشروع مايان بفرصة الاستفادة من المرافق العصرية التي يوفرها والتي تشمل حمامات السباحة ومناطق لعب الأطفال وصالات الألعاب الرياضية ومنافذ البيع بالتجزئة.

ويبعد مشروع مايان مسافة دقائق عن أبرز المعالم السياحية والترفيهية في جزيرة ياس بما في ذلك ياس مول وياس مارينا وحلبة ياس مارينا وعالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد فضلا عن خيارات المطاعم والترفيه في فنادق ياس بلازا.