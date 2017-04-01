Arabian business
عقارات

الدار العقارية ترسي العقد الرئيسي لتطوير مشروع مايان بقيمة 500 مليون درهم

أريبيان بزنس
السبت، 1 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الدار العقارية ترسي العقد الرئيسي لتطوير مشروع مايان بقيمة 500 مليون درهم

أعلنت شركة الدار العقارية اليوم عن ترسية العقد الرئيسي لتطوير مشروع مايان - مشروع سكني فاخر في جزيرة ياس - على شركة غنتوت للمقاولات العامة بقيمة 500 مليون درهم.

 

وستقوم الشركة المطورة للمشروع بإنشاء خمسة أبراج تتكون من 11 طابقا وتضم 512 وحدة سكنية 19 منها عبارة عن فلل فاخرة ذات إطلالة ساحرة على شاطىء ياس.

 

 

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات،  أنه تم إطلاق مشروع مايان لتلبية الطلب المتنامي على المشاريع العقارية في جزيرة ياس.

 

 

ويوفر المشروع تجربة معيشية عالمية المستوى مما يشكل إضافة قيمة للمرافق التي تحتضنها الجزيرة. منذ اطلاقه خلال العام الماضي.

 

 

ويحتل مشروع مايان موقعا استراتيجيا في جزيرة ياس ويوفر مجموعة من الوحدات السكنية المتنوعة بمساحات مختلفة بدءا من الاستديوهات وصولا إلى الشقق المؤلفة من أربع غرف فضلا عن الفلل بإطلالات رائعة على ملعب الغولف والواجهة البحرية بالإضافة إلى إطلالته المميزة على شاطىء ياس وأشجار القرم الطبيعية والممرات الخضراء لملعب ياس لينكس للغولف.

 

 

وسيحظى سكان مشروع مايان بفرصة الاستفادة من المرافق العصرية التي يوفرها والتي تشمل حمامات السباحة ومناطق لعب الأطفال وصالات الألعاب الرياضية ومنافذ البيع بالتجزئة.

 

 

ويبعد مشروع مايان مسافة دقائق عن أبرز المعالم السياحية والترفيهية في جزيرة ياس بما في ذلك ياس مول وياس مارينا وحلبة ياس مارينا وعالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد فضلا عن خيارات المطاعم والترفيه في فنادق ياس بلازا.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

"الدار العقارية" تدشن القناة المائية بجزيرة الريم أبوظبي أبريل المقبل

"الدار العقارية" تستضيف "قمة المستثمرين في قطاع الفنادق" في السادس من فبراير بأبوظبي

"الدار العقارية" تتيح التملك في مشروع وست ياس أبوظبي لجميع الجنسيات

"الدار العقارية" تمنح عقدا ب30 مليون درهم لبدء إنشاءات مشروع "مايان"

تعليقات

المزيد في عقارات

السعودية: 200 منشأة قطاع خاص في الرياض تسجل أراضيها بنظام الرسوم

محكمة سعودية تلزم هامور عقاري سداد 40 مليون ريال

السعودية: إصدار فواتير 245 أرض بيضاء بمساحة 100 مليون م2 في الرياض

السعودية تصدر فواتير رسوم الأراضي البيضاء للرياض

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

وكالة موديز تتوقع عجزاً كبيراً بموازنة السعودية في 2017

الإمارات تؤهل أكبر مصنع لإنتاج التمور في مصر

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »