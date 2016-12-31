انخفاض تكلفة البناء في السعودية 35% أواخر 2016

كشف مقاولون في السعودية عن انخفاض كبير في تكلفة إنشاء وبناء الوحدات السكنية بنسبة وصلت إلى 35 بالمئة خلال الربع الأخير من العام 2016.





ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن المقاولين إن سعر البناء بلغ نحو ألف ريال للمتر المسطّح، فيما كان يصل سعره سابقاً إلى 1500ريال، موضحين أن سبب الانخفاض يعود إلى تراجع أسعار المواد الأولية للبناء بنسبة تصل إلى 35 - 40 بالمئة، والركود الذي يشهده قطاع الإنشاءات حالياً.

وأضافوا أن انخفاض تكلفة البناء سيسهم في زيادة الإقبال على بناء الوحدات السكنية والفلل التي تتناسب مع احتياجات المواطنين، إلى جانب تسارع وتيرة مشروعات الإسكان، وبالتالي انتعاش قطاع الإنشاءات.