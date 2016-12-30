صندوق التنمية العقارية السعودي يدرج 124.4 ألف شخص متعثر في قوائم "سمة"

قالت صحيفة سعودية اليوم الجمعة إن صندوق التنمية العقارية أدرج نحو 124.4 ألف شخص متعثر في سداد القروض في قوائم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).

وأضافت صحيفة "الاقتصادية" اليومية أن ذلك يأتي بعد أن أبرم "الصندوق" اتفاقية مع "سمة"، وجرى على ضوئها إدراج المتعثرين في سداد قروض الصندوق ضمن قائمة "سمة"، لرفع إيرادات الصندوق والمساهمة في انتظام إصدار دفعات القروض الجديدة لقوائم الانتظار خلال العام الجاري.

ويبلغ عدد المستحقين للسداد في آخر إحصائية للصندوق نحو 124.4 ألف متأخر في السداد، بإجمالي أموال مستحقة 30 مليار ريال لمصلحة صندوق التنمية العقارية.

وكان مسؤول في صندوق التنمية العقارية قال في وقت سابق إن تأخر المواطنين في سداد مبالغ أقساط مستحقة لمصلحة "الصندوق" أدى إلى انعكاسات سلبية على المواطنين ممن هم على قوائم الانتظار، وذلك بحرمان أكثر من 60 ألف شخص من الاقتراض.

وأرجع المسؤول تأخر إعلانه عن قروض للمواطنين إلى أنه يعكف حالياً على وضع آليات وبرامج جديدة تدعم مسيرة الإقراض، وقال إن هناك برامج قيد الدراسة تهدف إلى تقليص مدة الانتظار لمن هم على قوائم الصندوق، وعندما تكتمل هذه البرامج سيتم الإعلان عنها قريباً.