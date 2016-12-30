Arabian business
عقارات

فيديو: صندوق التنمية العقارية السعودي يعلن أكبر رقم للقروض منذ 40 عاماً الشهر القادم

أريبيان بزنس
الجمعة، 30 ديسمبر 2016
‫اخبار متعلقة‬‎
فيديو: صندوق التنمية العقارية السعودي يعلن أكبر رقم للقروض منذ 40 عاماً الشهر القادم

أكد وزير الإسكان السعودي أن صندوق التنمية العقارية لم يتوقف عن صرف القروض العقارية في العام 2016 وأنه تم صرف 20 ألف قرض موضحاً أن الرقم الذي سيتم الإعلان عنه خلال الشهر القادم سيكون هو الأعلى للصندوق منذ 40 عاماً.

 

وفي تصريح لقناة "الاقتصادية" السعودية الحكومية أمس الخميس، قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن صندوق التنمية العقارية لم يتوقف عن صرف القروض خلال 2016 حيث تم صرف 20 ألف قرض في 2016 وإنما لم يتم إصدار أرقام جديدة.

 

وأضاف الوزير "لدينا عدد 100 ألف ونتوقع إن شاء الله أن الرقم الذي سيعلن.. خلال الشهر القادم أرقام جداً جيدة لم يشهدها الصندوق العقاري في مسيرة الأربعين عاماً" وهي تاريخ إنشاء الصندوق.

 

ويسود بين المواطنين السعوديين جو من عدم الرضا على أداء صندوق التنمية العقارية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، خصوصاً بعد توقف الصندوق عن إصدار أي دفعات للمستحقين أو أسماء جديدة منذ حوالي 20 شهراً مضت.

 

لمشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر وزير الإسكان يرجى الضغط هنا

 

 

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

انخفاض معدل بناء الأفراد السعوديين لمساكنهم 30%

صندوق التنمية العقارية السعودي يبدأ التحديث بعد توقف 20 شهراً

صندوق التنمية العقارية يطلب من السعوديين على قوائم الانتظار تحديث بياناتهم

صندوق التنمية العقارية السعودي يدرس إجراءات جديدة لمعالجة قوائم الانتظار خلال 3 سنوات

تعليقات

المزيد في عقارات

وزارة الإسكان توقع عقداً لبناء 5 آلاف وحدة مع شركة سعودية

وزارة الإسكان تعتزم إجراء مسح للسعوديين غير القادرين على دفع الإيجار

وزارة الإسكان السعودية: برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء سيأخذ وقتاً للتنفيذ

وزارة الإسكان السعودية: الاتفاق مع المصارف لتمويل المواطنين ذوي الدخول المنخفضة بشكل إلزامي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مع بدء رفع الدعم في السعودية.. رفع الرسوم الجمركية على الدواجن إلى 20%

بوتين للسيسي: رحلات الطيران إلى مصر ستستأنف "في القريب العاجل"

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »