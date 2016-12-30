فيديو: صندوق التنمية العقارية السعودي يعلن أكبر رقم للقروض منذ 40 عاماً الشهر القادم

أكد وزير الإسكان السعودي أن صندوق التنمية العقارية لم يتوقف عن صرف القروض العقارية في العام 2016 وأنه تم صرف 20 ألف قرض موضحاً أن الرقم الذي سيتم الإعلان عنه خلال الشهر القادم سيكون هو الأعلى للصندوق منذ 40 عاماً.

وفي تصريح لقناة "الاقتصادية" السعودية الحكومية أمس الخميس، قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن صندوق التنمية العقارية لم يتوقف عن صرف القروض خلال 2016 حيث تم صرف 20 ألف قرض في 2016 وإنما لم يتم إصدار أرقام جديدة.

وأضاف الوزير "لدينا عدد 100 ألف ونتوقع إن شاء الله أن الرقم الذي سيعلن.. خلال الشهر القادم أرقام جداً جيدة لم يشهدها الصندوق العقاري في مسيرة الأربعين عاماً" وهي تاريخ إنشاء الصندوق.

ويسود بين المواطنين السعوديين جو من عدم الرضا على أداء صندوق التنمية العقارية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، خصوصاً بعد توقف الصندوق عن إصدار أي دفعات للمستحقين أو أسماء جديدة منذ حوالي 20 شهراً مضت.

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