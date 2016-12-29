وزارة الإسكان تعتزم إجراء مسح للسعوديين غير القادرين على دفع الإيجار

كشف مسؤول في وزارة الإسكان السعودية عن آلية متطورة يجري العمل عليها حالياً تشمل مسحاً كاملاً لعدد المواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن تشمل المساجين وأُسر المتوفين بهدف دعمهم.

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن مدير مشروع برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان المهندس عبد الرحمن محمد السماري إن المسح سيتم بالتزامن مع إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار".

ومن المتوقع أن يطلق نظام "إيجار العقار" خلال الربع الأول من العام 2017، وسيتيح كثيراً من المزايا لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ويعدّ سنداً تنفيذياً ملزماً.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وجه في يونيو/حزيران الماضي وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.