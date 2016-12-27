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وزارة الإسكان السعودية: برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء سيأخذ وقتاً للتنفيذ

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016
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وزارة الإسكان السعودية: برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء سيأخذ وقتاً للتنفيذ

قال مسؤول في وزارة الإسكان السعودية إن رسوم الأراضي البيضاء ستطبق على أصحاب الأراضي الخاضعة للنظام حسب مراحلها وإن برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء سيأخذ وقتاً للتنفيذ.

 

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن المشرف على برنامج رسوم الأراضي في وزارة الإسكان محمد المديهيم إن الوزارة ستقوم بإصدار فواتير الرسوم على الأراضي البيضاء لمن التزم بالتسجيل، ومن ثم تجد المخالفين.

 

وقال "المديهيم" إنه من الصعب حصر جميع الأراضي البيضاء في المملكة، لأن بعض الأراضي ضخمة ولكنها قطع أراض متشتتة، وبعض الأراضي صغيرة ولكنها بيضاء لا يوجد بها إلا مبان غير نظامية.

 

وقبل حوالي أسبوعين، انتهت المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، واستقبلت البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي البيضاء 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.

 

وكانت وزارة الإسكان قد قالت إن تحصيل الرسوم سيبدأ في الربع الأول من العام 2017.

 

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

 

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