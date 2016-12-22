Arabian business
عقارات

وزارة الإسكان السعودية: الاتفاق مع المصارف لتمويل المواطنين ذوي الدخول المنخفضة بشكل إلزامي

أريبيان بزنس
الخميس، 22 ديسمبر 2016
‫اخبار متعلقة‬‎
وزارة الإسكان السعودية: الاتفاق مع المصارف لتمويل المواطنين ذوي الدخول المنخفضة بشكل إلزامي

قالت وزارة الإسكان السعودية إنها بصدد إبرام اتفاق مع المصارف لتمويل المواطنين ذوي الدخول المنخفضة بشكل إلزامي.

وذكرت صحيفة "الحياة" السعودية أن وزارة الإسكان اتفقت مع وزارة العمل لتوفير التأشيرات اللازمة لإتمام المشاريع السكنية التي يحتاجها المقاولون العاملون في مشاريع الإسكان.

وقال مستشار وزير الإسكان المهندس عبدالرحمن الذكير في كلمته بمؤتمر الإسكان العربي المقام في الرياض أمس الأربعاء "لدينا منتجان في الطريق، الأول هو ضمان التمويل العقاري وهذه المبادرة ستقلل المستبعدين من التمويل العقاري، إذ إن المصارف لا تمول من رواتبهم أقل من خمسة آلاف ريال، وبهذه المبادرة سيلزم المصارف بتمويلهم وكبار السن والمتقاعدين، والمشاريع والمواقع الجغرافية التي لا تفضل المصارف العمل بها، ولكنها ستوافق مع ضمان الدولة".

وأضاف "الذكير" إن "المبادرة الثانية هي أن يحصل المواطن على التمويل، لكن الدولة هي التي تضمن الربح المتأتي خلف هذا التمويل".

من جانبه، قال مستشار وزير الإسكان فيصل الرشيد إن استخراج شهادة إتمام البناء النهائية أصبح في 120 يوماً، مضيفاً "سنجري اتفاقاً مع وزارة العمل لتأمين التأشيرات للمشاريع السكنية، إضافة إلى ضمان حصول المطور على التمويل، والحلول التمويلية للمستفيد الذي يتخذ قرار الشراء".

وأضاف الرشيد "الوزارة تحتاج لتحقيق هدفها لضخ 300 مليار ريال في السوق السعودية، خلال خمسة إلى 10 سنوات، ومن هنا أصبحت الوزارة محركة للسوق بعملها، وأعطيت لها أكبر موازنة في برنامج التحول الوطني".

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

شركات مصرية تبدأ تنفيذ مشاريع لوزارة الإسكان السعودية

وزارة الإسكان السعودية: نظام جديد يمنع زيادة قيمة إيجار العقار لمدة سنتين

وزارة الإسكان السعودية ترخص للبيع على الخارطة في مشروع "الخبر فيوز"

وزارة الإسكان السعودية ترفض التشهير بأي مالك يرفض تسجيل أرضه البيضاء

تعليقات

المزيد في عقارات

"إعمار"تطلق أول مشاريعها الاستثمارية في رأس الخيمة على جزيرة المرجان

تلال مردف تقدم خيارات رائعة ومرافق كاملة في قلب دبي

شركات مصرية تبدأ تنفيذ مشاريع لوزارة الإسكان السعودية

دبي للعقارات تبدأ بتسليم أول أبراج مشروع "دبي وورف" في قرية الثقافة 3 أشهر قبل الموعد

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الاتحاد للطيران و"بريسيشن آير" التنزانية توقعان اتفاقية شراكة بالرمز

مركز محمد بن راشد للفضاء يطلق برنامج منح للبحوث والدراسات المتعلقة بعلوم القطاع

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »