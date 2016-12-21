"إعمار"تطلق أول مشاريعها الاستثمارية في رأس الخيمة على جزيرة المرجان

أطلقت شركة "إعمار العقارية" أول مشاريعها الاستثمارية على أرض جزيرة المرجان. وستقوم "إعمار" بتطوير فندق فئة خمس نجوم وشقق فندقية ومنطقة متاجر تجزئة عالمية المستوى على مساحة 2 مليون قدم مربعة متعددة الاستخدامات على أرض الجزيرة.

وتبلغ قيمة المشاريع العقارية التي تم بناؤها على جزيرة المرجان في رأس الخيمة 1.8 مليار دولار أميركي مع حجم غرف فندقية مشغلة حالياً يصل الى 1500 غرفة إضافة الى أكثر من 2000 وحدة سكنية متواجدة على الجزيرة، التي تواصل تعزيز موقعها كمركز سياحي وترفيهي رائد في المنطقة.

وستقوم "إعمار" بتفيذ المرحلة الأولى من المشروع الذي يتكون من فندق فاخر من فئة الخمس نجوم وشقق سكنية ومنطقة تجزئة عالمية المستوى. ويقع المشروع قبالة جبلي جيس وينس في رأس الخيمة وهو محاط بالمياه من كل الجهات، حيث من المتوقع أن يساهم في تعزيز الحركة السياحية وقطاعي الضيافة والتجزئة في الإمارة.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من الشيخ خالد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة جزيرة المرجان؛ ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية".

وفي إطار تعليقه على الاتفاقية قال الشيخ خالد بن سعود القاسمي: "نرحب بأول مشاريع ’إعمار العقارية‘ في إمارة رأس الخيمة وعلى جزيرة المرجان. وتعد هذه الخطوة الاستراتيجية إضافة نوعية لجزيرة المرجان واستكمالاً للمشاريع المتميزة التي تقام على أرضها، وهو ما سيخلق تكاملاً فريداً بين المشروعات السياحية والعقارية لإعمار مع ما توفره جزيرة المرجان من مقومات تنافسية من حيث البنية التحتية والطبيعة الخلابة، بما يحقق الفائدة للطرفين على المدى القريب والبعيد".

من جانبه قال محمد العبار: "تعتبر جزيرة المرجان من المشاريع التطويرية المميزة التي نثق بدورها في تحقيق قيمة كبيرة لإمارة رأس الخيمة التي تتمتع بمقومات نمو هائلة. وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على تأسيس وجهة استثمارية جديدة في قطاعات السياحة والضيافة وتجارة التجزئة، بما ينسجم في المضمون والأهداف مع الرؤى الحكومية الرامية إلى تعزيز نمو القطاع السياحي وتوفير فرص العمل. وتتمتع جزيرة المرجان بالعديد من المزايا، بما في ذلك الموقع الحيوي الذي سيكون موضع اهتمام المستثمرين من كافة أنحاء العالم. وسنعمل على توظيف إمكاناتنا الكبيرة وخبراتنا الواسعة في مجالات الضيافة وتجارة التجزئة والمشاريع متعددة الاستخدامات لتكون رافداً لمسيرة تطوير هذا المشروع الفريد".

وقال المهندس عبد الله العبدولي، العضو المنتدب لجزيرة المرجان: "تعتبر جزيرة المرجان وجهة سياحية وعقارية مميزة، وهذه الخطوة مع إعمار تعزز من مسيرة تطور الجزيرة. ونهدف الى مواصلة تطوير مرافق عالمية المستوى لتلبية احتياجات الزوار في مجالات السكن والترفيه والمطاعم والتجزئة وغيرها. وتعتبر شركة إعمار رائدة في مجال التطوير العقاري ونحن واثقون أن تواجدها على جزيرة المرجان سوف يعزز من جهودنا في مجال جذب الاستثمارات الدولية".

وبدوره قال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية": "يمثل توقيع الاتفاقية ثمرة نقاشات بنّاءة استمرت لعدة أشهر بين الطرفين لوضع رؤية واضحة وخطة دقيقة لتطوير المشروع الذي يمثل أولى خطوات ’إعمار‘ في رأس الخيمة. ولا شك بأن الإمارة تتمتع بمقومات استثنائية للنمو، نتطلع إلى دعمها من خلال مشاريعنا الجديدة. وسنكون حريصين على اعتماد أعلى معايير الجودة ضمن كافة نواحي العمل في المشروع".

وتعتبر "إعمار العقارية" من الشركات الرائدة عالمياً في مجال التطوير العقاري ومن أهم مطوري مشاريع الحياة العصرية في العالم. وشهدت "إعمار" نمواً كبيراً منذ إطلاقها في عام 1997، وتعمل على تعزيز خبراتها في تطوير المجمعات السكنية المتكاملة على المستوى الدولي، بالتزامن مع قيام الشركة بتنويع قطاعات أعمالها لتشمل الضيافة والترفيه، ومراكز التسوق، وتجارة التجزئة.

تمتلك "إعمار" العديد من المشاريع العقارية الضخمة في سوقها الرئيسية دبي، أبرزها "وسط مدينة دبي"، المشروع العملاق الممتد على مساحة 500 فدان البالغة قيمته 73 مليار درهم (20 مليار دولار)، ويضم معالم عمرانية عالمية بما في ذلك: "برج خليفة"، أطول مبنى في العالم؛ و"دبي مول"، أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم؛ و"دبي فاونتن"، أطول النوافير الاستعراضية في العالم، إضافة إلى "دبي أوبرا".

وتقوم "إعمار" بتطوير مشروع "خور دبي" الكبير بواجهته المائية الساحرة والذي يرسم ملامح جديدة لطموحات دبي المستقبلية. ويقع المشروع على مقربة من مطار دبي الدولي ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية، ممتداً على مساحة 6 كيلومترات مربعة، ويتوسطه البرج الجديد الذي سيكون معلَماً عمرانياً عالمياً بكل المقاييس، وتولى تصميمه المهندس المعماري الإسباني السويسري سانتياغو كالاترافا.