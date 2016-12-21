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عقارات

تلال مردف تقدم خيارات رائعة ومرافق كاملة في قلب دبي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 21 ديسمبر 2016

مقال ينشر برعاية دبي للاستثمار العقاري

 إن كنت تبحث عن شقة أو فيلا في دبي مع توفر مرافق رائعة في وسط المدينة فإن مشروع تلال مردف هو ما تبحث عنه.

 

يعتبر «تلال مردف»، المشروع الوحيد المتاح للتملك الحر في منطقة مردف حالياً.   تضم وحدات سكنية وتجارية ومرافق ترفيهية. وسيوفر مشروع دبي للاستثمار العقاري 1054 شقة متنوعة، وفندق بـ116 غرفة مع 128 شقة بخدمات فندقية و52 منفذ تجزئة ومساحات ترفيهية تمتد على مساحة 3.9 مليون قدم مربع

  

يبرز مشروع تلال مردف في موقعه الاستراتيجي جوار حديقة مشرف ويقدم للمستثمرين فرصا للاستثمار السكني في مجمعاته الثلاثة، الملتقى أفنيو  و جناين أفنيو  و نسايم أفنيو.

الملتقى أفنيو: يقع في قلب المخطط الرئيسي لمشروع «تلال مردف»، ويتألف من فندق يوفر 116 غرفة و128 شقة فندقية، إضافة إلى المطاعم والمقاهي ومساحات التجزئة و300 وحدة سكنية، توفر مزيجًا من وحدات الاستوديو والشقق من غرفة واحدة.

جناين أفنيو: يقع حول حديقة مسوّرة مع الممرات المغطاة، وغيرها من المناطق الراقية الجذابة، ويضم مزيجًا من الوحدات السكنية من غرفة وغرفتين وثلاث وأربع غرف، ووحدات دوبلكس من ثلاث وأربع غرف.

نسايم أفنيو: يقع في وسط المخطط الرئيسي، وتحيط به حديقة مسورة، ومزيج من المباني السكنية التي توفر شققًا تتراوح بين غرفتين وثلاث غرف، ووحدات دوبلكس من ثلاث وأربع غرف.

 

ومن المزايا الرئيسية الأخرى التي تتوفر في تلال مردف، هناك المساجد والمراكز الطبية وحضانات الأطفال ومراكز المجتمع ومواقف السيارات المغطاة ومراكز اللياقة البدنية ومنطقة لعب الأطفال والجاكوزي الخارجي وموظفي أمن على مدار الساعة وخدمات صيانة ومرافق ترفيهية.

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