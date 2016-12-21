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شركات مصرية تبدأ تنفيذ مشاريع لوزارة الإسكان السعودية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 21 ديسمبر 2016
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شركات مصرية تبدأ تنفيذ مشاريع لوزارة الإسكان السعودية

كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر مصطفى مدبولي عن بدء مراحل التنفيذ في المشاريع التي تعاقدت عليها الشركات المصرية مع وزارة الإسكان السعودية.

 

وخلال أعمال الدورة 33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العربي في العاصمة السعودية، قال الوزير المصري إن عدد الشركات -والبالغ 4 شركات- مرشح للزيادة، في ظل وجود عدد من الاتفاقات الأخرى، كون الإسكان في السعودية ومصر سوقاً واعدة، بحسب وسائل إعلام سعودية.

 

وكان وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي عن توقيع الوزارة اتفاقيات مع 5 شركات مصرية لبناء وحدات سكنية، وأن الوزارة تُخطط للاستعانة بـ10 إلى 15 شركة مصرية لبناء وحدات في المملكة خلال المرحلة المقبلة.

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