دبي للعقارات تبدأ بتسليم أول أبراج مشروع "دبي وورف" في قرية الثقافة 3 أشهر قبل الموعد

أعلنت دبي للعقارات، عن اكتمال أول أبراجها الأربعة، وهو البرج 3، ضمن مشروعها "دبي وورف" الذي تبلغ قيمته مئات الملايين والواقع في قلب قرية الثقافة، حيث تم البدء بتسليم الوحدات السكنية ثلاثة أشهر قبل الموعد المحدد. ومن المقرر انتهاء العمل في برجين آخرين ضمن المشروع المشرف على خور دبي التاريخي في الربع الأول من عام 2017، بينما يكتمل البرج الرابع والمساحات التجارية في المشروع لاحقا من العام نفسه. وعلى الرغم من بيع معظم الوحدات في هذا المشروع الراقي، إلا أنه مازال هناك بعض الوحدات المتوفرة للبيع والتسليم الفوري.

وفي حديثه عن التقدم المحرز في وجهة "دبي وورف" قال عبد الله أبوشبيب المدير التنفيذي- خدمة العملاء والعلاقات الحكوميةفي دبي للعقارات: " يأتي إنجاز البرج الأول في هذا المشروع العصري متعدد الاستخدامات قبل الموعد المحدد كدليل على التزام دبي للعقارات بمواعيدها واحرصاُ منها على الإيفاء بوعودها،" وأضاف: "سيكون مشروع دبي وورف العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة بإطلالته المميزة على خور دبي في قلب قرية الثقافة، التي ستصبح مكان الرفاهية الأول في دبي. يلعب مشروع دبي وورف دوراً بالغ الأهمية في إحياء هذه الواجهة المائية الفريدة . وبفضل وحداته السكنية الراقية، والمساحات المكتبية والترفيهية والتجارية المتميزة، فإن مشروع دبي وورف سيثري الحياة في خور دبي."

تتمتع 594 وحدة من استديوهات وشقق المشروع ذات غرفة النوم الواحدة أو الغرفتين أو الثلاث غرف بتشطيبات راقية من سيراميك البورسلان الفاخر، والأبواب الخشبية، والأسطح المكسوة بالجرانيت والرخام، وتجهيزات الحمامات الرفيعة، المصممة جميعها لإثراء نمط حياة الرفاهية في المشروع الفاخر. ويتميز المشروع بتصميم نوعي يرتقي بتجربة السكن فيه، بفضل ما يحتويه من بنية تحتية مستدامة، ومرافق مرموقة، ومعايير استثنائية من الأمان والسلامة مع أفضل خيارات التواصل والتنقّل.

يتميز مشروع دبي وورف بما يحققه للسكان من تجربة حياتية فريدة وبنية تحتية مستدامة، والعديد من المرافق الحيوية وخدمات لا تضاهى للأمن والسلامة فضلاً عن إمكانات التواصل المدهشة. ويقدم المشروع منطقة ترفيهية مخصصة للسكان تضم نادياً رياضياً من أحدث طراز وحوضاً للسباحة، بالإضافة إلى مسطحات خضراء تمنح الراحة التي ينشدها السكان.

يشكل دبي وورف مركز جذب بما يضمه من خيارات التسوق والترفيه التي تتكامل مع موقع دبي وسمعتها كوجهة للتسوق والثقافة على الخارطة العالمية. وبفضل موقعه المميز قرب محطة مترو الجداف وشارع الخيل ومعبر الخليج التجاري وشارع الجداف، يقدم المشروع 110 من محال التجزئة والمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية في الطوابق الأرضية لأبراج المشروع، حيث توفر إطلالة رائعة على القناة المائية في قرية الثقافة وتقدم تجربة مميزة للسكان والزوار.