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عقارات

وزارة الإسكان السعودية: نظام جديد يمنع زيادة قيمة إيجار العقار لمدة سنتين

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016
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وزارة الإسكان السعودية: نظام جديد يمنع زيادة قيمة إيجار العقار لمدة سنتين

تدرس وزارة الإسكان السعودية مشروع نظام جديد تحت مسمى "تأجير العقار" يتم وضعه حالياً مع متخصصين.

 

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، أكد المستشاران القانونيان للوزارة أحمد شيبه الحمد وبندر النذير أن النظام الجديد سيمنع زيادة أجر العقار قبل انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ العقد، أو بانتهاء مدة العقد.

 

وستقوم هيئة العقار بوضع ضوابط زيادة نسبة الإيجار بالحد الأعلى عند تجديد العقد ومرات الزيادة وحالاتها فقد يسمح بزيادة الإيجار بنسبة 100 بالمئة في بعض الحالات، مثل إنشاء مشروع مهم بجوار العقار. وأحقية المستأجر المطالبة بخفض الإيجار بما يتناسب مع المنفعة المفقودة، في حال احتوى العقار على عيوب أو نواقص، أو عوائق في العقار أو الأجزاء المشتركة أو المبنى الذي يضمه، وعلى المؤجر القيام بالإصلاحات اللازمة لمعالجة تلك العيوب أو النواقص خلال مدة يتفق عليها الطرفان.

 

ومن المتوقع أن يطلق نظام "إيجار العقار" خلال الربع الأول من العام 2017، والكثير من المزايا لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ويعدّ سنداً تنفيذياً ملزماً.

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