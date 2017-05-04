"الجزيرة" القطرية تغلق موقعها الإخباري في تركيا

أعلن موقع "الجزيرة ترك" الإخباري التابع لشبكة الجزيرة الإعلامية القطرية، أمس الأربعاء، إغلاق موقعه الإلكتروني، الذي يبث باللغة التركية، بشكل نهائي اعتبارا من اليوم.

وفي بيان له على موقعه الإلكتروني،وفق وكالة أنباء الأناضول، قدم موقع "الجزيرة ترك" شكره لجميع قرائه على "دعمهم للصحافة التي تمتتع بالجودة والاستقلالية والمصداقية".

وأشار الموقع إلى أن اتخاذ قرار الإغلاق كان صعبا، مقدما شكره لكافة العاملين في الموقع لارتباطهم وتضحياتهم وحرفيتهم خلال فترة عملهم.

ولفت إلى أن التطورات في تركيا ودول جوارها لا تزال تحظى بأهمية كبرى بالنسبة لشبكة الجزيرة الإعلامية، مؤكدا أن الشبكة ستواصل نقل الآراء وآخر أخبار المنطقة.

يشار إلى أن شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية أطلقت موقعها الإخباري "الجزيرة ترك"، في 22 يناير/ كانون الثاني 2014، بعد أن كانت تعتزم إطلاق قناة تلفزيونية، تبث باللغة التركية.