Arabian business
إعلام

"الجزيرة" القطرية تغلق موقعها الإخباري في تركيا

أريبيان بزنس
الخميس، 4 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
"الجزيرة" القطرية تغلق موقعها الإخباري في تركيا

أعلن موقع "الجزيرة ترك" الإخباري التابع لشبكة الجزيرة الإعلامية القطرية، أمس الأربعاء، إغلاق موقعه الإلكتروني، الذي يبث باللغة التركية، بشكل نهائي اعتبارا من اليوم.

 

وفي بيان له على موقعه الإلكتروني،وفق وكالة أنباء الأناضول،  قدم موقع "الجزيرة ترك" شكره لجميع قرائه على "دعمهم للصحافة التي تمتتع بالجودة والاستقلالية والمصداقية".

 

وأشار الموقع إلى أن اتخاذ قرار الإغلاق كان صعبا، مقدما شكره لكافة العاملين في الموقع لارتباطهم وتضحياتهم وحرفيتهم خلال فترة عملهم.

 

ولفت إلى أن التطورات في تركيا ودول جوارها لا تزال تحظى بأهمية كبرى بالنسبة لشبكة الجزيرة الإعلامية، مؤكدا أن الشبكة ستواصل نقل الآراء وآخر أخبار المنطقة.

 

يشار إلى أن شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية أطلقت موقعها الإخباري "الجزيرة ترك"، في 22 يناير/ كانون الثاني 2014، بعد أن كانت تعتزم إطلاق قناة تلفزيونية، تبث باللغة التركية.

المزيد من أخبار تركيا

المزيد عن هذا الخبر

اتهام قناة الجزيرة بالرضوخ لفرنسا بعدم بث تقرير حول جرائم فرنسا في التفجيرات النووية في الجزائر

لماذا واصل مذيع الجزيرة مقاطعة محاوره وتجنب المترجم تعريب ما قاله حول الأخوان المسلمين؟

فضيحة كشفها فيلم وثائقي لقناة الجزيرة يطيح بمسؤولين بريطانيين واسرائيليين﻿

أريبيان بزنس تحاور المدير العام بالوكالة لشبكة "الجزيرة"

تعليقات

المزيد في إعلام

البطالة والتطرف من أكبر العقبات أمام الشباب العربي

وزير المالية البريطاني السابق يتولى تحرير صحيفة

مذيع لبناني يشنق بالخطأ نفسه على الهواء

الإعلامية ريمة مكتبي تروي رحلتها مع تحدي المرض بمنتدى الاعلام العربي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مصري يأمل بلقب "صاحب أكبر نسخة مكتوبة باليد" من المصحف

اتفاقية لمشروع أول معرض لسيارات "مرسيدس-بنز" و"إي أم جي" في جزيرة ياس

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »