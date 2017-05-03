« تيرنر» تعيّن دارين الخطيب مديرة للابداع الاستراتيجي وتطوير العلامة

أعلنت شركة تيرنر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا عن استحداث منصب جديد وتعيين دارين الخطيب مديرة إدراة الإبداع الاستراتيجي وتطوير العلامة . وسيأتي انضمام الخطيب إلى تيرنر في سياق تعزيز التوجه الاستراتيجي العام للشركة الذي يسعى في الاستمرار بالنمو وتقديم الأفضل في القطاع وتعزيز علاقة الشركة مع شركائها وكافة الجهات المعنية بنشاطاتها.

ستقود الخطيب أقسام البرمجة والإبداع والتسويق لدى شركة تيرنر حيث ستعمل مع فريق عمل الشركة على تطوير أعمالها ومكانتها وتعزيز العلامة في المنطقة من خلال تطوير الخدمات والمنتجات التي تقدمها باستخدام كفاءاتها ومكانتها التنافسية. وستشمل مهام الخطيب الإشراف على استراتيجية تحرير المحتوى المتّبعة والاستمرار في تعزيز العلاقات مع الشركاء، ومن أهمهما شركاء الخدمات التلفزيونية المدفوعة، وقيادة وتوجيه المحتوى المقدم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

وأعرب طارق منير، نائب الرئيس والمدير العام لشركة تيرنر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا واليونان وقبرص، عن سعادته بانضمام الخطيب إلى فريق عمل الشركة والخبرة التي ستضيفها والدور الذي ستؤديه وقال معلقاً:" يسرنا انضمام دارين إلى أسرة تيرنر، فقد أظهرت قدر من الكفاءة والمسؤولية والفهم الشامل في هذا المجال على مدار مسيرتها المهنية ونحن واثقون من جدارتها والدور الذي ستقدمه في تطوير الشركة، بالاستناد إلى قدراتها الإبداعية التي تعد محركاً أساسياً لثقافة تيرنر حول العالم."

وتنضم الخطيب لشركة تيرنر مستندة إلى خبرة واسعة في مجال البث الإذاعي والإخراج والإنتاج لبرامج تلفزيون الواقع والمنوعات والبرامج الاجتماعية. وقبل انضمامها إلى الشركة، شغلت الخطيب منصب مدير شبكة ديسكفري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث ساهمت بشكل كبير في تطوير علامتها التجارية في المنطقة وتعزيز برامجها التي تستهدف المشاهدين العرب ومن أهمها: فتافيت، “TLC”و “DMAX”و “Dkids”و “Dlife”، قناة ديسكفري وقناة “Home & Health” الفارسية.

ومن أبرز ما قدمته الخطيب خلال مسيرتها المهنية في شبكة ديسكفري هو دورها الفعّال في قيادة أقسام البرمجة والإبداع والتسويق والاستراتيجية الرقمية الشاملة في المنطقة، بالإضافة إلى مسؤؤليتها وإشرافها على المحتوى المقدم محلياً وتطويرها وإدارة المواهب على شاشة قناة فتافيت.

ومن الجدير ذكره أن الخطيب انضمت إلى شركة "تخيّل" عام 2006 (قبل قيام شبكة ديسكفري بامتلاكها عليها عام 2012) حيث شغلت عدّة مناصب ومنها مدير قسم صناعة الأفلام ومديرة الإنتاج والإبداع ومديرة قناة فتافيت قبل حصولها على منصب مديرة قنوات ديسكفري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2012.

تضمنت مهنة الخطيب في البث الإذاعي الكتابة وإخراج وإنتاج العديد من البرامج، ومن أهمها برنامج My World to You”" المتخصص بالسفر وتجربة الأطعمة الفريدة حول العالم وبرنامج "شوربة ونقنقة" الحاصل على تصنيف متقدم في عدد المشاهدات وبرنامج منافسة الطهاة العربي الشهير "Star Chef".

وفي عام 2016، قامت غرفة تجارة دبي بتكريم الخطيب ومنحهاجائزة الكنز الوطنيلمساهمتها الكبيرة في مجال القطاع الإعلامي. وفي نفس العام، حصل مشروع “FatafeatICCA” الذي قادته الخطيب على جائزة كأفضل مشروع رقمي مبتكر.

حصلت الخطيب على شهادة الماجستير في تخصص إخراج الأفلام من معهد كاليفورنيا للفنون-قسم الفنون الجميلة.