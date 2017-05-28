مصر تحجب موقع صحيفة اقتصادية بارزة على الانترنت

قالت شركة بزنس نيوز مالكة جريدة البورصة يوم الأحد إن السلطات المصرية حجبت موقع الصحيفة الاقتصادية البارزة على الانترنت، موسعة بذلك حملتها التي بدأت الأسبوع الماضي لحجب المواقع التي تقول إنها تدعم الإرهاب أو تبث أخبارا مفبركة.

ووفق رويترز، حجبت مصر عددا من المواقع الإخبارية بما في ذلك مواقع الجزيرة وهافينجتون بوست بالعربي يوم الأربعاء عقب إجراءات مماثلة في السعودية والإمارات.

ويشير حجب موقع صحيفة البورصة إلى محاولة أكثر توسعا للسيطرة على وسائل الإعلام الخاصة. وصحيفة البورصة هي صحيفة مالية مقروءة على نطاق واسع وبعيدة بشكل عام عن السياسة وتعكس وجهات نظر مجتمع الأعمال المؤيد للدولة بشكل كبير.

وقال بيان لشركة بزنس نيوز إن السلطات حجبت أيضا موقع صحيفة (ديلي نيوز إيجيبت) شقيقة جريدة البورصة باللغة الإنجليزية. وجاء في البيان أن "ديلي نيوز إيجيبت والبورصة تستنكران استمرار الإجراءات التعسفية وحجب موقعي الصحيفتين".

وقالت مصادر أمنية لرويترز الأسبوع الماضي إن مصر حجبت 21 موقعا إلكترونيا لانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة أو لتمويل قطر لها.

وقالت بزنس نيوز إنها لم تُخطر من أي جهة بقرار حجب موقعي الصحيفتين المملوكتين لها ودوافعه، مضيفة أن الموقعين "لم يرد اسميهما ضمن قائمة مواقع جرى حجبها مؤخرا".

وتم التحفظ على أموال الشركة في ديسمبر كانون الأول بسبب صلات مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين. وتنفي الشركة هذه الاتهامات.

وقالت الشركة في بيانها الصادر يوم الأحد "إزاء هذه الانتهاكات المتتالية والتي لا نعرف متى ستتوقف نحن مضطرون للتذكير بأن كل المعلومات عن الشركة ومساهميها وقوائمها المالية وعقودها متاحة لدى كل الجهات الحكومية المعنية وفقا للقانون".

وتعرضت مواقع مثل (مدى مصر)، الذي يصف نفسه بأنه تقدمي ولا صلة له بالإسلاميين أو بقطر، للحجب أيضا الأسبوع الماضي.