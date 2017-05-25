هل ستحتمل "رامز تحت الأرض"في رمضان؟

كشفت mbc عن البرومو الترويجي لبرنامج "رامز تحت الأرض"الذي إستغرق وقتاً طويلاً في الاستعدادات والتصوير، ويدور حول رحلة سفاري صحراوية يفسدها تعطّل السيارة التي تنقل الضيف وتغرق وسط الكثبان الرملية المتحرّكة، ويوقع البرنامج بوجوه تتحاشى المقابلات الإعلامية عادة مثل وائل كفوري الذي يظهر غضبه بـ "ركل السائق بقدمه" كما تفقد النجمة المصرية نيللي كريم هدوءها بسرعة كحال فيفي عبده،ويبقى السؤال المحير هل يجهل ضحايا المقلب حقيقة ما يجري، وكم من المال دفع لهؤلاء النجوم ليقبلوا، وإن كانوا فعلا لم يعلموا ولم يقبضوا قبل قبول الوقوع ضحية المقالب، كم دفع لهم ليتقبلوها؟