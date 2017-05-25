Arabian business
إعلام

هل ستحتمل "رامز تحت الأرض"في رمضان؟

أريبيان بزنس
الخميس، 25 مايو 2017

كشفت mbc عن البرومو الترويجي لبرنامج "رامز تحت الأرض"الذي إستغرق وقتاً طويلاً في الاستعدادات والتصوير، ويدور حول رحلة سفاري صحراوية يفسدها تعطّل السيارة التي تنقل الضيف وتغرق وسط الكثبان الرملية المتحرّكة، ويوقع البرنامج بوجوه تتحاشى المقابلات الإعلامية عادة مثل وائل كفوري الذي يظهر غضبه بـ "ركل السائق بقدمه" كما تفقد النجمة المصرية نيللي كريم هدوءها بسرعة كحال فيفي عبده،ويبقى السؤال المحير هل يجهل ضحايا المقلب حقيقة ما يجري، وكم من المال دفع لهؤلاء النجوم ليقبلوا، وإن كانوا فعلا لم يعلموا ولم يقبضوا قبل قبول الوقوع ضحية المقالب، كم دفع لهم ليتقبلوها؟

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في إعلام

30 قصة أمل يعرضها برنامج "صنّاع الأمل التلفزيوني" خلال شهر رمضان المبارك

فيسبوك تقدم أطفال سوريا مثالا لضرورة نشر مشاهد العنف

أنباء عن حجب موقع الجزيرة و تعرض وكالة الأنباء القطرية للاختراق ونسب تصريحات للأمير

تسريب أسرار رقابة الجنس والعنف والسياسة في فيسبوك

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور : "ميلانيا ترامب" ترتدي الحجاب أثناء زيارة الفاتيكان

دبي: أعلى 10 شركات في تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »