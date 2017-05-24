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إعلام

فيسبوك تقدم أطفال سوريا مثالا لضرورة نشر مشاهد العنف

أريبيان بزنس
الأربعاء، 24 مايو 2017
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فيسبوك تقدم أطفال سوريا مثالا لضرورة نشر مشاهد العنف

بعد اتهامات وجهت لـ فايسبوك كإحدى أكبر أدوات الرقابة في العالم بعد نشر وثائق مسرّبة تُظهر سياسة تعامل الموقع مع قضايا المواد الإباحية والعنيفة،  وإيذاء النفس، زعمت مونيكا بيكرت، رئيسة قسم إدارة السياسات العالمية في فايسبوك على موقع الشركة، أن المشاهد الصادمة لأطفال سوريا على فيسبوك ساهمت بلفت الأنظار إلى مايجري هنا.

وبعد نشر صحيفة الغارديان وثائق سرية تُظهر سياسة تعامل الموقع مع قضايا الإرهاب، والمواد الإباحية والعنيفة، وخطاب الكراهية، والعنصرية، وإيذاء النفس، ردت بيكر مؤكدة صحة الوثائق التي قالت إنها  توضح درجة «التعقيد والتحدّي» التي وصلت إليها طريقة العمل في فايسبوك  حول اتخاذ قرار إزاء ما يمكن نشره وما يجب حجبه، لتلفت إلى أن فيسبوك سمحت ببعض الفيديوات «المرعبة» الشهر الماضي، وكانت لأطفال سوريين بعد تعرّضهم لهجوم كيميائي، ظهروا فيها وهم يرتعشون، ويصارعون من أجل التنفّس، قبل أن يموتوا. «الصور كانت صادمة، إلى درجة أنّنا وضعنا تحذيراً قبل بدئها، محاولين التأكّد من أنّها تصل إلى المشاهدين البالغين فقط. لكن في المقابل، ولّدت هذه اللقطات غضباً عالمياً، وحوّلت الأنظار مجدداً إلى ما يجري في سوريا».

 

وتجاهلت بيكرت آلاف الفيديوات والتدوينات التي تُمنع يومياً عبر موقعها لأنها تظهرالانتهاكات التي يتعرّض لها الفلسطينيون على أيدي الاحتلال، فضلاً عن حجب حسابات وصفحات تضم محتوى داعماً للمقاومة الفلسطينية.

كما تتسامح فيسبوك مع مشاهد يمكن أن تنشر بالبث الحي لعمليات الانتحار بحجة أنها تقدم فرصة لمساعدة من يحاولون أذية أنفسهم.

 

 

 

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