أنباء عن حجب موقع الجزيرة و تعرض وكالة الأنباء القطرية للاختراق ونسب تصريحات للأمير

أشار حساب قناة الجزيرة القطرية إلى أن المدير العام لوكالة الأنباء القطرية يعرب عن استغرابه من أن كثيرا من وسائل الإعلام تناقلت التصريحات المفبركة رغم صدور البيان الحكومي الذي ينفيها، وتأكيد "قنا" تعرضها للاختراق، فيما زعمت الجزيرة أن موقعها تعرض للحجب في الإمارات العربية المتحدة رغم أن الموقع لم يكن محجوبا عند كتابة هذه السطور.

ونفت وكالة الأنباء القطرية (قنا) نشر تصريحات منسوبة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقالت إن موقعها تعرض لاختراق من جهة غير معروفة، كما أكدت في وقت لاحق تعرض حسابها على "تويتر" للاختراق.

وطلبت الوكالة من وسائل الإعلام تجاهل ما ورد من تصريحات ملفقة لأمير دولة قطر.

من جانبه قال مدير مكتب الاتصال الحكومي الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، إنه تم نشر تصريحات ملفقة لأمير قطر بعد حضوره حفل تخريج الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية.

وكانت التصريحات التي وصفت بالملفقة قد نسبت لأميرر قطر، خلال حفل تخريج الدفعة الثامنة من مجندي الخدمة الوطنية في ميدان معسكر الشمال، وقوله “أن قاعدة العيديد تحمينا من أطماع بعض الدول المجاورة”، وكان يشير بطريقة غير مباشرة الى الامارات والسعودية التي تتسم العلاقات معها بالتوتر الشديد، حسب ما قالت مصادر خليجية لـ”راي اليوم”.كما نسبت التصريحات قوله “أن ما تتعرض له قطر من حملة ظالمة، تزامنت مع زيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة، وتستهدف ربطها بالإرهاب، وتشويه جهودها في تحقيق الاستقرار معروفة الأسباب والدوافع″، وأضاف “سنلاحق القائمين عليها من دول ومنظمات؛ حماية للدور الرائد لقطر إقليمياً ودولياً، وبما يحفظ كرامتها وكرامة شعبها”.

ونسب للشيخ تميم قوله: “إننا نستنكر اتهامنا بدعم الإرهاب رغم جهودنا المتواصلة مع أشقائنا ومشاركتنا في التحالف الدولي ضد داعش، إن الخطر الحقيقي هو سلوك بعض الحكومات التي سببت الإرهاب بتبنيها لنسخة متطرفة من الإسلام لا تمثل حقيقته السمحة، ولم تستطع مواجهته سوى باصدار تصنيفات تجرم كل نشاط عادل، لا يحق لأحد أن يتهمنا بالإرهاب لأنه صنف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، أو رفض دور المقاومة عند حماس وحزب الله”، وعلى مصر- ودول أخرى مراجعة موقفهم المناهض لقطر، ووقف سيل الحملات والاتهامات المتكررة التي لا تخدم العلاقات والمصالح المشتركة، مؤكداً أن قطر لا تتدخل بشؤون أي دولة مهما حرمت شعبها من حريته وحقوقه."