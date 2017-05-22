إطلاق مؤشر "العلاقات العامة في الإمارات 2017" الأول من نوعه

أطلقت شركة الاستشارات "كونتنت بلاس"، ومقرها دبي، اليوم، مؤشر "العلاقات العامة في الإمارات 2017" الأول من نوعه على مستوى الدولة. واختار 200 صحفي شاركوا في الاستطلاع أفضل 10 وكالات علاقات عامة في الدولة، بناءً على معيارين رئيسيين: جودة المحتوى وفاعلية المشاركة مع وسائل الإعلام، وذلك عبر تقييم درجة دعمها، وسرعة متابعتها وتفاعلها. وقد تم تصنيف هذه المعايير بشكلٍ مستقل كجزءٍ من مؤشرين فرعيين. كما كشف المؤشر عن أكثر وكالات العلاقات العامة نشاطاً في دولة الإمارات للعام 2017.

وطبّقت شركة أبحاث السوق الرائدة "إبسوس" هذا الاستطلاع الذي شكّل أساس مؤشر "العلاقات العامة في الإمارات 2017"، على 100 صحفي ناطق باللغة العربية و100 صحفي ناطق باللغة الإنجليزية، يعملون في وسائل الإعلام التقليدية، والرقمية، والبصرية. كما تم إجراء الاستطلاع الذي شمل مجموعةً من الاستبيانات باللغتين العربية والإنجليزية المبنية على أسس علمية، باستخدام منهجية "CATI" المعتمدة على إجراء المقابلات الهاتفية المباشرة مع الصحفيين.

ويسلط مؤشر "العلاقات العامة في الإمارات 2017" الضوء على مدى كفاءة وكالات العلاقات العامة في إيصال الرسائل الأساسية لعملائها إلى أصحاب المصلحة المتنوعين عبر قنواتٍ عديدة، وعلى رأسها وسائل الإعلام التي تعد القناة الأساسية للتواصل مع الجمهور. ولأن دولة الإمارات تعد من أكثر الدول نشاطاً وازدحاماً في صناعة العلاقات العامة، يسعى مؤشر "العلاقات العامة في الإمارات 2017" إلى دراسة فعّالية هذه الوكالات، بناءً على الخبرات المباشرة للصحفيين الذين يتعاملون معها. ليكون المؤشر بمثابة دليلٍ للشركات والمؤسسات، يمكّنهم من اختيار أفضل وكالات العلاقات العامة، بناءً على المعايير الرئيسية لقياس الجودة.

وتعليقاً على إطلاق مؤشر "العلاقات العامة في الإمارات 2017"، قال محمد بيضا، مدير عام "كونتنت بلاس": "يقدّم المؤشر تقييماً عملياً وعلمياً لأداء وكالات العلاقات العامة في الدولة، ويختار أفضل الوكالات استناداً إلى تقييم الصحفيين العاملين فيها، وتكمن أهمية وجهات نظرهم في كون وسائل الإعلام التي يمثلونها هي القناة الأساسية المستخدمة لنقل رسائل عملاء وكالات العلاقات العامة إلى جمهورهم المستهدف. وتهدف "كونتنت بلاس" من خلال إطلاق المؤشر، إلى تحليل نقاط قوة وضعف القطاع في الإمارات، وتحديد الطرق العملية اللازمة لتحسين مستوى تعاونها مع وسائل الإعلام المختلفة".

وأضاف: " إن إطلاق النسخة الأولى من تقرير "العلاقات العامة في الإمارات 2017" يعد خطوة أولى في مشوار الألف ميل، ويمكن للراغبين في الاطلاع على التقرير الحصول على نسخة كاملة بالتواصل مباشرة مع شركة "كونتنت بلاس".

هذا، وكشف مؤشر "العلاقات العامة في الإمارات 2017" عن نتائج هامة وعديدة، بما فيها الوكالات الأكثر نشاطاً، وأهمها من حيث جودة المحتوى، ومن حيث الدعم والمتابعة والتفاعل. وتفاوتت النتائج بشكلٍ ملحوظ بين وسائل الإعلام الناطقة بالعربية وتلك الناطقة بالإنجليزية، مما يسلط الضوء على تباين الخيارات لدى وسائل الإعلام وفقاً للغة التي يتم من خلالها تقديم المحتوى.

وللمرة الأولى على الإطلاق، حدد المؤشر خيارات المحررين بين العمل مع وكالات العلاقات العامة مقابل إدارات وأقسام التواصل داخل المؤسسات. وعزا المشاركون في الاستطلاع خياراتهم إلى أسبابٍ متنوّعة.

ومن الأفكار القيمة الأخرى التي كشف عنها المؤشر، تفضيل المحررين العمل مع وكالات العلاقات العامة المحلية بدل الدولية، وتحرى الأسباب الكامنة وراء ذلك. ونوّه الصحفيون الذين شاركوا في الاستطلاع إلى عددٍ من نقاط الضعف في قطاع العلاقات العامة.

وتنافست 20 شركة علاقات عامة على المراتب العشر الأولى في المؤشر العام والمؤشرات الفرعية، تم تقييمها من قبل 200 صحفي عامل في الدولة من مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية ينتمون إلى وسائل الإعلام الرقمي والمرئي والمسموع والمقروء، وأجريت معهم مقابلات عبر الهاتف باللغتين العربية والانجليزية خلال الفترة من 2 لغاية 24 أبريل 2017، وبلغت متوسط مدة كل مقابلة 8 دقائق.