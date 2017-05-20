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إعلام

ماذا ستعرض lbci في رمضان؟

أريبيان بزنس
السبت، 20 مايو 2017
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ماذا ستعرض lbci في رمضان؟

كشفت المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل بي سي) أمس الجمعة عن برمجتها لشهر رمضان المقبل والتي طغت عليها الدراما السورية.

 

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن مروحة من البرامج تقدّمها lbci لمشاهديها في شهر الصوم تتنوّع بين القصص الدارمية الكوميدية والاجتماعية والوطنية، مع عرض 12 عملاً على مدار الساعة.

 

والبداية مع مسلسل "كاراميل" (إخراج إيلي ف. حبيب، وكتابة مازن طه) الذي تلعب بطولته ماغي بو غصن، وظافر عابدين، وكارمن لبس، وطلال الجردي، وجيسي عبدو، وبيار داغر، وكارين سلامة وغيرهم. كما ستعرض المحطة مسلسل "ورد جوري" (كتابة كلوديا مرشليان، إخراج سمير حبشي) من بطولة نادين الراسي، ومازن معضم، ورولا حمادة، وسارة أبي كنعان، وزينة مكي.

 

وكما في كل عام، تتمسّك الشاشة اللبنانية بمسلسل "باب الحارة" الذي يطل هذه السنة بجزئه التاسع، إلى جانب استكمال عرض "طوق البنات" في نسخته الرابعة،، إضافة إلى "عطر الشام 2"، و"أهل الغرام 3".

 

للدراما التركية حصة أيضاً من خلال مسلسل "حب للإيجار" و"حرب الورود"، فيما تبقي lbci فسحة للترفيه مع برنامج المقالب الشهير "رامز تحت الأرض" على أن يحضر برنامج الاختبارات الاجتماعية "الصدمة" في نسخته الثانية. علماً بأنّ هذين العملين سيعرضان عبر mbc أيضاً.

 

وفي موازاة عرض الشبكة السعودية مسلسل "غرابيب سود" (إخراج حسام الرنتيسي، وحسين شوكت، وعادل أديب )، تعرض lbci هذا العمل الذي يتناول تصاعد تنظيم "داعش"، ويحثّ على ترسيخ "قيم الإسلام والوعي والتربية المدنية". 

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