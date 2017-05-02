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إعلام

وزير المالية البريطاني السابق يتولى تحرير صحيفة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 2 مايو 2017
وزير المالية البريطاني السابق يتولى تحرير صحيفة

بدأ اليوم وزير الخزانة البريطاني السابق جورج أوزبورن يومه الأول رئيساً للتحرير في صحيفة "ذي ايفنينغ ستاندرد" المسائية البريطانية، وسط انتقادات  من افتقاره لأي خبرة صحفية وتأثيره المحتمل  في تحيز  الصحيفة لدى تغطية المرحلة الحرجة الحالية التي تتصدر الانتخابات أولوية الأخبار فيها.

 

ويشير تقرير لوكالة رويترز إلى سخرية صحفيين مخضرمين من افتقار أوزبورن للخبرة التحريرية واحتمالات تضارب المصالح.

ويؤدي أوزبورن وظيفة مؤقتة بالفعل براتب 650 ألف جنيه استرليني (836810 دولارات) سنويا نظير العمل لمدة 48 يوما بشركة بلاكروك لإدارة الأصول كما كسب مئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية مقابل إلقاء كلمات.

ويعارض أوزبورن الذي كان يعتبر يوما ما الزعيم المستقبلي لحزب المحافظين الحاكم بعض سياسات رئيسة الوزراء تيريزا ماي وقال إنه يود أن تصبح (إيفنينج ستاندارد) صحيفة "جسورة".

 

 

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