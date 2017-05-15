Arabian business
إعلام

موظفو قناة "العرب" السعودية يقاضون الأمير الوليد بن طلال

أريبيان بزنس
الاثنين، 15 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
موظفو قناة "العرب" السعودية يقاضون الأمير الوليد بن طلال

كشفت تقارير إعلامية سعودية، اليوم الاثنين، أن موظفي قناة "العرب" الفضائية يعتزمون مقاضاة المليونير السعودي الأمير الوليد بن طلال مالك القناة، وذلك على خلفية تسريحهم من العمل دون الحصول على مستحقاتهم المادية كافة.

وقالت مصادر مطلعة إن  80 موظفًا ينوون تقديم شكوى ضد إدارة القناة والأميرالوليد بن طلال للمطالبة بمستحقاتهم بسبب ما اعتبروه فصلًا تعسفيًا تعرضوا له بعد عامين من إغلاق القناة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

ووفق موقع إرم نيوز، أرسلت القناة لموظفيها قرارًا بإغلاق القناة بشكل نهائي في 6 فبراير الماضي وإنهاء خدماتهم تبعًا لذلك القرار، فيما ذكر الموظفون أن المبالغ المالية التي يطالبون بها تعادل رواتب 5 أشهر من العمل، إلى جانب مستحقات نهاية الخدمة.

ومرت قناة "العرب" القضائية بتجربة متعثرة منذ بدأت فكرتها، حيث استغرق العمل على مشروعها وحتى الإعلان عن إطلاقها وبداية البث من العاصمة البحرينية المنامة 6 سنوات، علمًا أن بثها لم يستمر سوى عدة ساعات قبل أن يتم إغلاقها.

يذكر أن قناة العرب يملكها الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة"، ومديرها العام هو الإعلامي جمال خاشقجي.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

أنباء عن إغلاق قناة “العرب”

قناة العرب ستنطلق قريبا من الدوحة

بعد خسائر تجاوزت 89 مليون دولار.. الوليد بن طلال يبيع مشروعه في توشكى المصرية

الوليد بن طلال﻿ يبرم صفقة مبادلة أسهم مع والت ديزني

تعليقات

المزيد في إعلام

سجن الإعلامي توفيق عكاشة بتهمة تزوير شهادة دكتوراه

"قناة الشارقة" تفوز بـ"أفضل عمل إنتاجي للهوية المؤسسية" بمهرجان نيويورك

"الجزيرة" القطرية تغلق موقعها الإخباري في تركيا

البطالة والتطرف من أكبر العقبات أمام الشباب العربي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

تصنيع مروحيات بلاك هوك في السعودية.. قريباً

لوكهيد مارتن تزود طائرات هورنيت الكويتية بمنصات استهداف متطورة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »