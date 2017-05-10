سجن الإعلامي توفيق عكاشة بتهمة تزوير شهادة دكتوراه

قضت محكمة جنح مدينة نصر في مصر برئاسة المستشار رامي عرايس بالسجن لمدة عام للإعلامي والبرلماني السابق توفيق عكاشة وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وكان طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا قد تقدم ببلاغ رقم 2822 لسنة 2016 للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، بتزوير شهادة الدكتوراه التي قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب.

ووفق صحيفة البيان، قال محمود في بلاغه إنه بالبحث في مجال الجامعات المقيدة والموجودة بالولايات المتحدة أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به توفيق عكاشة إلى لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب هي شهادة مزورة تم تقديمها لجهة رسمية حكومية وهو الأمر المجرم قانونياً بموجب المادة 215 من قانون العقوبات.

وكشف طارق محمود أن عكاشة حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، الأمر الذي يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.

وكشفت التحقيقات أن عكاشة قام بشراء وتزوير شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أميركية غير معتمدة وموجودة في مصر، وغير مقيد بها، بالإضافة إلى خطابات المجلس الأعلى للجامعات، وأيضا مذكرة المباحث حول تأكدها من خلال الجهات الرسمية في الخارج بكذب توفيق عكاشة وتزويره للدكتوراه الخاصة به.