مذيع لبناني يشنق نفسه على الهواء

تحول مشهد تمثيلي قام به مذيع لبناني اعتراضاً على سوء الأوضاع في البلاد إلى حقيقة مخيفة بعد شنق نفسه في تجربة مثيرة.

وقام سلام الزعتري في برنامجه بي بي شي (BBCHI) الذي تعرضه قناة إل بي سي اللبنانية (LBCI) بشنق نفسه بتجربة ساخرة، لكنها تحولت إلى حقيقة، ونقل إلى المستشفى فوراً.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إجراء عملية جراحية في يد "الزعتري" بعد كسرها، فيما أصيبت الأخرى بجلطة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف صورتين، إحداها للزعتري وهو يشنق نفسه، وأخرى وهو على سرير في أحد المستشفيات وبجواره زوجته.

ونقل موقع "الفن" عن زوجة الزعتري، جيسكا، إن خطأ ما جعل سلام الزعتري يقع أثناء تصويره المشهد التمثيلي، ليتم نقله إلى المستشفى.

وبعد الحادثة، قررت قناة إل بي سي توقيف هذا الموسم من البرنامج.

وقالت القناة في بيان لها إن البرنامج سيعود مرة أخرى بعد رمضان 2017 في موسم جديد.