Arabian business
إعلام

مذيع لبناني يشنق نفسه على الهواء

أريبيان بزنس
الاثنين، 1 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
مذيع لبناني يشنق نفسه على الهواء

تحول مشهد تمثيلي قام به مذيع لبناني اعتراضاً على سوء الأوضاع في البلاد إلى حقيقة مخيفة بعد شنق نفسه في تجربة مثيرة.

 

وقام سلام الزعتري في برنامجه بي بي شي (BBCHI) الذي تعرضه قناة إل بي سي اللبنانية (LBCI) بشنق نفسه بتجربة ساخرة، لكنها تحولت إلى حقيقة، ونقل إلى المستشفى فوراً.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إجراء عملية جراحية في يد "الزعتري" بعد كسرها، فيما أصيبت الأخرى بجلطة.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف صورتين، إحداها للزعتري وهو يشنق نفسه، وأخرى وهو على سرير في أحد المستشفيات وبجواره زوجته.

 

ونقل موقع "الفن" عن زوجة الزعتري، جيسكا، إن خطأ ما جعل سلام الزعتري يقع أثناء تصويره المشهد التمثيلي، ليتم نقله إلى المستشفى.

 

وبعد الحادثة، قررت قناة إل بي سي توقيف هذا الموسم من البرنامج.

 

وقالت القناة في بيان لها إن البرنامج سيعود مرة أخرى بعد رمضان 2017 في موسم جديد.

المزيد من أخبار لبنان

المزيد عن هذا الخبر

مذيعة أردنية في MBC تطالب جمهورها في اختيار خادمة بناءً على شكلها

مذيع "شهير" يروج لخدماته للساسة العرب للفوز بـ "اللعبة التلفزيونية"!

فيديو: إغماء مذيعة MBC على الهواء مباشرة

زوجة مذيع شهير في قطر تكشف كيف قام زوجها بإغواء صديقة ابنته

تعليقات

المزيد في إعلام

الإعلامية ريمة مكتبي تروي رحلتها مع تحدي المرض بمنتدى الاعلام العربي

الإمارات تطلق "المبادرة الإعلامية للشباب العربي"

اغتيال إيراني معارض ورجل أعمال كويتي بإسطنبول

"المجلس الإعلامي لمركز دبي المالي العالمي" يفتح أبوابه أمام المجتمع الصحفي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

"هواوي البحرين" تجهّز مركز بيانات شركة "إن إي سي بيمنتس"

عكاوي للاستشارات الهندسية تحتفي بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها في الإمارات

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »