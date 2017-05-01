الإمارات تطلق "المبادرة الإعلامية للشباب العربي"

أعلنت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب إطلاق "المبادرة الإعلامية للشباب العربي" التي تهدف لبناء منظومة لريادة الشباب العربي في مجال الإعلام وإعداد جيل من الإعلاميين الشباب لصناعة الأمل ونشر المحتوى العربي للعالم، وذلك بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان - بهذه المناسبة - وفق وكالة أنباء الإمارت، "إننا نؤمن بقدرات الشباب العربي في صنع مستقبل أفضل للعالم العربي وثقتنا بطاقاتهم لا حدود لها، مؤكدا سموه أن الشباب العربي هم أفضل من يحقق رؤيتهم واستراتيجيتهم وأملنا بهم كبير لذلك نطلق اليوم المبادرة الإعلامية للشباب العربي لتكون منصة لإعداد جيل من الإعلاميين الشباب يواكبون متغيرات العصر في المجالات كافة".

وتتضمن المبادرة عدة محاور رئيسة لتعزيز دور الشباب العربي في صناعة إعلام يواكب التطورات حيث ستضع المبادرة برنامجا إستراتيجيا لإعداد الإعلاميين الشباب من 22 دولة عربية لتأهيلهم وتمكينهم من مواكبة المتغيرات في هذا المجال.

وتهدف المبادرة إلى توفير فرص للتدريب المهني للشباب العربي في المؤسسات الإعلامية العربية بهدف استفادة الإعلاميين الشباب من المعرفة المتراكمة لدى الإعلاميين من ذوي الخبرة.

وسيقوم مركز الشباب العربي ضمن المبادرة بإنشاء "الأكاديمية الإعلامية للشباب العربي" لتساهم في رفد الشباب الإعلامي بالمهارات اللازمة لتمثيل الدول العربية بالشكل الأمثل في المحافل الدولية.

وتتضمن المبادرة تشكيل "مجلس الشباب العربي للإعلام" حيث تم اختيار مجموعة من الإعلاميين الشباب العرب من مختلف الدول العربية ومن كبرى المؤسسات الإعلامية على أن يكونوا القدوة الحسنة للإعلاميين الشباب في الدول العربية تحت نهج وقيم يتشبث بها الشباب على أن يكون أعضاء المجلس ممثلين لمركز الشباب العربي في مؤسساتهم وحلقة وصل وذراعا تنفيذية للمركز في المؤسسات الإعلامية.

وسيعمل "مجلس الشباب العربي للإعلام" على وضع استراتيجية خاصة بالشباب الإعلامي تتمثل في أن يصنع لهم نموذجا عالميا في بناء الإنسان والأوطان والتنمية بإحسان كما هي رؤية مركز الشباب العربي الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في الدورة الخامسة من القمة العالمية للحكومات حيث أشار سموه إلى أن الشباب هم الفئة الأكبر في المجتمعات العربية وهذه الطاقة تجعل الإيمان بالمستقبل راسخا بصورة أكبر ولذلك سيعمل المركز على وضع أجندة سنوية لهم بالإضافة لنشر تقارير ودراسات سنوية حولهم.

وسيتناول "المجلس الإعلامي للشباب العربي" الرؤية الإعلامية من زوايا جديدة بروافده المختلفة أمام مسؤولياتهم تجاه مجتمعاتهم من خلال تسليط الضوء على النماذج الملهمة والقضايا الإيجابية التي تشحذ الهمم وتفجر الطاقات الإبداعية التي يزخر بها عالمنا العربي وضمن مسارات نقاشية متعددة عن أهمية تضمين التجارب المتميزة في صناعة الإعلام وتبني الرؤى الإيجابية سواء من منظور الطرح أو من ناحية المحتوى وذلك إلى جانب مناقشة القضايا المهمة المتعلقة بواقع الإعلام العربي واستشراف مستقبله ورسم الخطط والإستراتيجيات اللازمة للتعامل مع التحديات التي يواجهها.