Arabian business
إعلام

فيديو: إغماء مذيعة MBC على الهواء مباشرة

أريبيان بزنس
الخميس، 9 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
فيديو: إغماء مذيعة MBC على الهواء مباشرة

تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض مذيعة عربية للإغماء على الهواء مباشرة.

 

وأظهر مقطع الفيديو تعرض "غادة موصللي" مقدمة برنامج "صباح الخير يا عرب" على فضائية إم بي سي (MBC) للإغماء على الهواء أثناء مشاركتها في تقديم البرنامج.

 

وعرضت (MBC) مقطع الفيديو الذي يظهر غادة موصللي أثناء تعرضها للإغماء ولحظة وصول سيارة الإسعاف إلى الأستوديو، فيما حلت إحدى زميلاتها بديلاً عنها لاستكمال البرنامج.

 

لمشاهدة مقطع الفيديو يرجى الضغط هنا 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

القبض على اثنين في قضية الاعتداء على شرطي سعودي

فيديو: شرطي سعودي ينجو من محاولة دهس متعمد والجناة يلوذون بالفرار

بجائزة 35 ألف دولار.. يونيليفر تطلق حملة "فرصتي" على يوتيوب

فيديو: سعوديون غاضبون يشتكون عدم وفاء الصندوق العقاري بوعوده

تعليقات

المزيد في إعلام

سكاي نيوز عربية، الأولى في الإمارات وأعلى تفاعل رقمي عربيا

رئيس باكستان السابق يعمل محللاً سياسياً من دبي

تعيين مدير تنفيذي جديد لوكالة أنباء الإمارات

الأردن يمنع عرض فيلم عن الفساد رغم فوزه بجوائز عالمية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

دفع المخالفات المرورية لدبي عبر البطاقات الائتمانية وبالتقسيط

العلاج المخصص لسرطان الرئة يزيد معدلات النجاة 4 أضعاف

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »