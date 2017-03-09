فيديو: إغماء مذيعة MBC على الهواء مباشرة

تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض مذيعة عربية للإغماء على الهواء مباشرة.

وأظهر مقطع الفيديو تعرض "غادة موصللي" مقدمة برنامج "صباح الخير يا عرب" على فضائية إم بي سي (MBC) للإغماء على الهواء أثناء مشاركتها في تقديم البرنامج.

وعرضت (MBC) مقطع الفيديو الذي يظهر غادة موصللي أثناء تعرضها للإغماء ولحظة وصول سيارة الإسعاف إلى الأستوديو، فيما حلت إحدى زميلاتها بديلاً عنها لاستكمال البرنامج.

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