فيديو: إغماء مذيعة MBC على الهواء مباشرة

تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض مذيعة عربية للإغماء على الهواء مباشرة.
وأظهر مقطع الفيديو تعرض "غادة موصللي" مقدمة برنامج "صباح الخير يا عرب" على فضائية إم بي سي (MBC) للإغماء على الهواء أثناء مشاركتها في تقديم البرنامج.
وعرضت (MBC) مقطع الفيديو الذي يظهر غادة موصللي أثناء تعرضها للإغماء ولحظة وصول سيارة الإسعاف إلى الأستوديو، فيما حلت إحدى زميلاتها بديلاً عنها لاستكمال البرنامج.
لمشاهدة مقطع الفيديو يرجى الضغط هناالمزيد من أخبار السعودية
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
ماذا يجري في السعودية؟ | مجتمع | أريبيان بزنس
سعوديات ثريات يستغلن فقر شبان ويعرضن عليهم الزواج
ألمانيا مستعدة لاستضافة خمسة آلاف لاجىء سوري جديد
ما هي الـ 12 مخالفة القاضية بإبعاد الوافدين من السعودية؟ | أريبيان بزنس
ماذا يجري في السعودية؟ | مجتمع | أريبيان بزنس
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
سعوديات ثريات يستغلن فقر شبان ويعرضن عليهم الزواج
ألمانيا مستعدة لاستضافة خمسة آلاف لاجىء سوري جديد
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس