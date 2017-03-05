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إعلام

سكاي نيوز عربية، الأولى في الإمارات وأعلى تفاعل رقمي عربيا

أريبيان بزنس
الأحد، 5 مارس 2017
سكاي نيوز عربية، الأولى في الإمارات وأعلى تفاعل رقمي عربيا
يتابع حساب سكاي نيوز عربية على تويتر قرابة 3 ملايين شخص

حصدت سكاي نيوز عربية أعلى نسبة مشاهدة للقنوات الإخبارية التي تبث من دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بلغت 14.20 % في مطلع العام 2017،فيما تصدرت معدلات التأثير على موقع تويتر بمعدل 85%، وذلك حسب التقرير الدوري لنسب المشاهدة الذي تعده شركة "إيبسوس" العالمية المصنفة بالمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تغطي خدماتها البحثية 20 بلدا.

 

 

وأشار تقرير "إيبسوس" ومقرها باريس والتي تعمل في 88 بلدا حول العالم، بأن سكاي نيوز عربية هي القناة الأعلى نموا في نسب المشاهدة بين القنوات العربية الإخبارية للعام 2016 المنصرم، حيث تصدرت النسب الأعلى للمشاهدة بين الذكور في دولة الإمارات العربية حتى مطلع العام الجاري.

 

 

كما تفردت سكاي نيوز عربية بتسجيل أعلى نسبة تفاعل على مستوى الوطن العربي على منصات التواصل الاجتماعي بحصول صفحتها على موقع فيسبوك على نسبة 20% بين القنوات الإخبارية على مستوى الوطن العربي ولك بحسب إحصاءات موقع الفايسبوك مطلع العام 2017. واستحوذت سكاي نيوز عربية على تفاعل وثقة المتابعين لصفحتها على الفايسبوك رغم حداثتها بالمقارنة مع صفحات القنوات الإخبارية الأخرى على هذا الموقع الذي يعد الأوسع انتشارا بين منصات التواصل الاجتماعي على مستوى الوطن العربي.

 

 

وتصدرت سكاي نيوز عربية معدلات التأثير على موقع تويتر بحسابيها الإخباري والآخر المختص بالأخبار العاجلة وحصلت على معدل 85% بحسب Klout social مطلع العام 2017. وتخطو سكاي نيوز عربية في الوقت ذاته بخطوات ثابتة ومعدلات نمو سريعة على موقعي سناب شات وإنستغرام.  وتمكنت سكاي نيوز عربية في وقت قياسي وحسب دراسات السوق من مضاعفة نسب مشاهدتها في الأسواق العربية الرئيسية مثل الإمارات والسعودية والكويت والبحرين ومصر والأردن، لتتصدر مراتب متقدمة بين بقية القنوات الإخبارية العربية.

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