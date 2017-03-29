كلب صغير يقتل صاحبه أمام كاميرا بي بي سي

هاجم كلب من فصيلة بيت بول ستافوردشاير تيرير صاحبه أمام عدسة كاميرا بي بي سي التي كانت تصور فيلما وثائقيا مع صاحب الكلب، ونهش الكلب صاحبه وأدى إلى وافاته بعد نقله إلى المستشفى بحسب ما نقلته صحف بريطانية.

ونقل الكلب وهو من فصيلة تلقب بـ ستافي، نسبة إلى اسمه الأصلي الطويل بيت بول ستافوردشاير تيرير، وسيتم اتخاذ قرار حول الاحتفاظ في الكلب في الحجر أم قتله.

وقع الحادث أمام بيت الضحية شمال لندن

وأظهر تقرير تشريح جثة الضحية الصادر يوم 24 مارس الجاري، أنه توفي بسبب النزيف الكبير بما يعرف بـ صدمة نقص حجم الدم، نتيجة لنزفه أكثر من 20% من دمه عند هجوم كلبه عليه. ولا يصنف هذا النوع من الكلاب ذات الشعبية الكبيرة في بريطانيا ضمن قائمة الكلاب الممنوعة بسبب مخاطرها.