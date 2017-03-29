Arabian business
إعلام

كلب صغير يقتل صاحبه أمام كاميرا بي بي سي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 29 مارس 2017
كلب صغير يقتل صاحبه أمام كاميرا بي بي سي

هاجم كلب من فصيلة بيت بول ستافوردشاير تيرير صاحبه أمام عدسة كاميرا بي بي سي التي كانت تصور فيلما وثائقيا مع صاحب الكلب، ونهش الكلب صاحبه وأدى إلى وافاته بعد نقله إلى المستشفى بحسب ما نقلته صحف بريطانية.

 

 

ونقل الكلب وهو من فصيلة تلقب بـ ستافي، نسبة إلى اسمه الأصلي الطويل  بيت بول ستافوردشاير تيرير، وسيتم اتخاذ قرار حول الاحتفاظ في الكلب في الحجر أم قتله.

 

وقع الحادث أمام بيت الضحية شمال لندن

وأظهر تقرير تشريح جثة الضحية الصادر يوم 24 مارس الجاري، أنه توفي بسبب النزيف الكبير بما يعرف بـ صدمة نقص حجم الدم، نتيجة لنزفه أكثر من 20% من دمه عند هجوم كلبه عليه. ولا يصنف هذا النوع من الكلاب ذات الشعبية الكبيرة في بريطانيا ضمن قائمة الكلاب الممنوعة بسبب مخاطرها.

المزيد من أخبار المملكة المتحدة

تعليقات

المزيد في إعلام

5 سوريين وفلسطينية يفوزون بجائزة دمشق للرواية العربية

3 جوائز رئيسية من ديجيتال أستوديو في كابسات دبي لأبوظبي للإعلام

من بينها الإمارات.. شركة سويدية تدخل 4 أسواق جديدة‭‬ هذا العام

مذيع "شهير" يروج لخدماته للساسة العرب للفوز بـ "اللعبة التلفزيونية"!

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

جيتكس شوبر الربيع ينطلق غدا في مركز دبي التجاري العالمي

محمد بن راشد يصل عمان للمشاركة في القمة العربية الـ 28

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »