3 جوائز رئيسية من ديجيتال أستوديو في كابسات دبي لأبوظبي للإعلام

حصدت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام ثلاث جوائز إستراتيجية من جوائز "ديجيتال أستوديو 2017" التي جرى توزيعها على هامش فعاليات معرض "كابسات" دبي والتي جاءت لتؤكد على مكانة الريادية والمتميزة في صناعة الإعلام المرئي على مستوى المنطقة.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، جاء فوز أبوظبي للإعلام بهذه الجوائز المهمة ترسيخها لمكانة شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، التي تعتمد أعلى المعايير المهنية، واعتمادها أفضل ممارسات الجودة والتميز في الإنتاج التلفزيوني، عبر استخدام وتطبيق أفضل التقنيات العالمية، لتعزيز صناعة الإعلام وريادة القطاع.

وفاز عبد الهادي الشيخ المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون في أبوظبي للإعلام، بالجائزة الرئيسية وهي جائزة "الرئيس التنفيذي للبث لعام 2017"، والتي جاءت بعد ترشحه للفوز بهذه الجائزة التي تنافس عليها عدد من المسؤولين التنفيذيين على مستوى قنوات ووسائل إعلامية قارية وعالمية. كما فاز الفيلم الوثائقي مهمة إيفرست من إنتاج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي وبالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة بجائزة أفضل إنتاج وتصوير حي.

ويسرد الفيلم الوثائقي، الذي تم تكليف إنتاجه إلى فريق مختص في تصوير المغامرات العالمية، كافة تفاصيل المغامرة الأولى لفريق الإمارات العسكري والمكون من 16 عضواً منهم 13 متسلقاً عسكرياً من مختلف الرتب العسكرية وأفرع القوات المسلحة بينهم طبيب مختص بالطب الرياضي وفسيولوجيا طب المرتفعات وثلاثة مدربين محترفين، منذ وصول الفريق إلى المعسكر الأساسي لجبل إيفرست ونجاحه في الوصول إلى أعلى قمة جبل على وجه الأرض والبالغ ارتفاعه 8848 متراً من سطح البحر.

وفازت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بجائزة أفضل تطبيق تقني، لاعتمادها أرقى الممارسات المهنية والفنية في دورة عملها اليومية وعلى مستوى المشاريع والتغطيات الخارجية.

وعبر محمد إبراهيم المحمود العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة عن فخره بهذه الجوائز والإنجازات المتميزة التي تعتبر تتويجاً لثمار العمل الدؤوب لموظفي شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي نحو تقديم أفضل الممارسات والبرامج وفق نهج استراتيجي وخطط عمل تستهدف التميز والريادة.

وقال المحمود "إن هذه الجوائز المتميزة جاءت اليوم لتثري مسيرتنا المهنية بنجاح جديد يضاف إلى قائمة النجاحات والإنجازات التي حققناها على مر السنوات، وهي بمثابة محرك دفع يدعم رسالتنا وجهودنا الرامية لمواصلة التميز والتطور على جميع الأصعدة".

وثمن "المحمود" الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة ومتابعتهم المستمرة من خلال توجيهاتها الإستراتيجية، نحو تقديم أرقى الخدمات الإعلامية، وبما يتفق مع المعايير العالمية، وباستخدام أحدث الممارسات والأجهزة التقنية والفنية.

وأضاف "إن حصولنا على الجائزة يؤكد ثقتنا بتحمل المسؤولية تجاه تقديم خدمات متطورة لمتابعينا وجمهورنا في مختلف أنحاء العالم، خاصة وأن الدولة ارتقت بهذه الصناعة إلى مستويات تنافسية عالمية".

يذكر أن جوائز ديجيتال أستوديو هي منصة معتمدة للتميز في صناعة التلفزيون والسينما والبث ضمن قطاعات الإنتاج في الشرق الأوسط وتعتبر أوسكار صناعة الإعلام والتي تعقد بحضور حشد كبير من الخبراء والمسؤولين في صناعة الإعلام مع أكثر من 300 شخصية من كبرى استوديوهات المنطقة والإعلاميين، حيث تتميز الجوائز بنخبة من أهم الخبراء في القطاع، وتشكل لجنة تحكيم مستقلة.