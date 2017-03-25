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من بينها الإمارات.. شركة سويدية تدخل 4 أسواق جديدة‭‬ هذا العام

أريبيان بزنس
السبت، 25 مارس 2017
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من بينها الإمارات.. شركة سويدية تدخل 4 أسواق جديدة‭‬ هذا العام

(رويترز) - قالت شركة ستوريتل السويدية المتخصصة في خدمات الاشتراك في الكتب الإلكترونية والصوتية أمس الجمعة إنها ستوسع نشاطها في أسواق جديدة هي روسيا وإسبانيا والهند والإمارات هذا العام.

 

وأبرمت الشركة التي تنمو بسرعة عدة اتفاقيات لشراء شركات نشر في الآونة الأخيرة وتنتج حاليا نحو ألفي كتاب صوتي بحوالي عشر لغات سنوياً وتقول إن ذلك يجعلها من بين أكبر منتجي الكتب الصوتية في العالم.

 

وقالت الشركة إنها ستدخل روسيا أولاً حيث ستدشن نشاطها في فصل الربيع.

 

وقالت إنها تخطط لفتح متاجر في إسبانيا والهند وأسواق عربية في خريف 2017 هذا العام.

 

وأضافت الشركة أنها وضعت مخصصات مالية للتوسع الخارجي خلال السنة المالية الحالية وإنها طرحت لهذا الغرض إصدارا ثانويا لأسهم بقيمة 100 مليون كرونة سويدية (11.36 مليون دولار) في الخريف الماضي.

 

وتعمل الشركة حالياً في الأسواق الاسكندنافية والهولندية والبولندية.

 

وقالت الشركة العام الماضي إنها اشترت نورشديت لنشر الكتب وهي إحدى أكبر الشركات السويدية العاملة في هذا القطاع بقيمة تبلغ 152 مليون كرونة سويدية كما اشترت مؤخراً شركة بيبولز بريس الدنمركية مقابل 97 مليون كرونة سويدية.

 

وارتفعت أسهم ستوريتل خلال العام الماضي بنحو 300 في المئة.

 

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