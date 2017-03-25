مذيع "شهير" في الجزيرة يروج لخدماته للساسة العرب وينتقد الحوار الهادئ لأنه "سخيف" مطالبا ببراعة في اللعبة التلفزيونية!

نشر فيصل القاسم مذيع الجزيرة في برنامج "الاتجاه المعاكس" نصائح غريبة في مقال بعنوان أساسيات الحوار التلفزيوني على موقع القدس العربي. ولا يقدم القاسم أي اساسيات في الحوار التلفزيوني، بل يعترف بالقول إن العواطف هي أساس "اللعبة التلفزيونية".

القاسم الذي يتهم بأنه حوّل لغة الحوار إلى مهازل- وخرّب كل اساسيات الحوار وأصوله- بشهادة ضيوفه وعقول من يشاهد بعقله بعيدا عن العواطف- يفصّل أساسيات الحوار التلفزيوني بحاجته لكل ما يفسد الحوار. مثل شجبه للحديث الهاديء ،

بقوله المعترض على الحديث العقلاني الهاديء:"لا يمكن الحديث عن عمليات التعذيب مثلاً بلغة جسد ميتة وصوت هادئ سخيف"، المطلوب إذا الانفعال وإثارة العواطف والتحريض والهيجان بدلا من الحوار العقلاني الذي يتناول أي قضية حساسة بعيدا عن الانفعال.



يبدأ القاسم مقالة الشعوذة بكلام أقرب للغو على شاكلة سأل حكيم مجهول بصارة شهيرة- الله أعلم هل هي من خياله أو من وحي خزعبلاته ثم ينتقل إلى أهمية الاستعراض! أما الحديث الهاديء فهو بنظره "صوت هادئ سخيف: " ويطالب بالانفعال والهيجان- لعله يسعى لتدريب بعض الساسة الفاسدين سعيا منه وراء بعض الدولارات: إليكم التحفة فهي قوله إن الحوار يحتاج إلى بهلوانيات لأنه " لعبة تلفزيونية" :" لكن أين جنرالات التلفزيون العرب المزعومون من أساسيات اللعبة التلفزيونية؟ هل أتقنوها فعلاً، أم إن غالبيتهم مازالوا بعد سنوات وسنوات من الظهور التلفزيوني هواة أكثر منهم محترفين؟" وكأن اتقان جنرالات التلفزيون للعبة التلفزيونية هو أساس الحوار أو أنه مشكلتنا اصلا. ثم يضيف :"سأحاول في السطور القليلة القادمة أن ألخص أساسيات اللعبة التلفزيونية لمن يريد أن يطور أداءه الإعلامي، ويتوقف عن الأداء العشوائي التجريبي. " ثم يوضح عن أهمية اتقان اللعة العربية بالقول ثم ينتقل إلى دراسة دكتوراه جديدة (هل هي له أو لأحد أصحابه مثلا؟): وقد أظهرت دراسة دكتوراه جديدة من خلال بحث ميداني وعملي أن الأشخاص الذين يتحدثون على الشاشات بلغة عربية فصحى هم أكثر قدرة على الإقناع والتأثير والتوصيل حتى في أوساط العامة الذين لا يميزون الفعل من الفاعل أو الجار من المجرور. بعبارة أخرى، حتى الجمهور العام يتأثر أكثر بكثير بالمتحدثين بلغة عربية قوية."

ثم يروج عن خدماته في التدريب على المناورة والخداع والفوز في الحوار التلفزيوني، طبعا على حساب كل من الحوار والحقيقة:" ودائماً أستشهد أثناء دورات التدريب التي أقدمها منذ أكثر من خمسة عشر عاماً في معهد الجزيرة للإعلام وغيره من المعاهد العربية والدولية أن بعض المتحدثين في الغرب يأخذ إجازة من العمل لمدة يومين لكي يحضّر لمقابلة طولها دقيقتان. طبعاً لا نطلب من متحدثينا أن يغيبوا عن عملهم لأيام، بل على الأقل لا بد أن يحضّروا جيداً قبل الظهور الإعلامي. ضعوا في أذهانكم دائماً أن الفشل في التحضير لأي شيء هو تحضير للفشل.

ويختتم مقاله بالقول التحفة لترويج خدماته في التدريب الإعلامي الذي يعاني من الكساد حاليا على ما يبدور، بقوله :"كم من الذين يظهرون على شاشات التلفزيون العربية يتقنون أساسيات اللعبة التلفزيونية يا ترى؟"

طبعا يضرب القاسم بعرض الحائط بأصول الحوار أي حوار وسواء كان تلفزيوني أوفكري عبر الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، ويطالب بالفهلوة لتكسب خصمك في جولة اللعبة التلفزيونية حتى ولو خسرت كل شيء. فضيوف القاسم ممن هبوا لضرب محاوريهم يعتبرون أنفسهم قد حققوا نصرا تلفزيونيا مبينا، ومن يهاجم محاوره شخصيا بعيدا عن مناقشة قضية ما ، في برنامج القاسم، ويشتمه بعيدا عن أبسط اصول الحوار وهي عدم شخصنته هم أبطال اللعبة التلفزيونية.

هذا ما قدمته بي بي سي لنا وتلقفته الجزيرة ليحدثنا بلغة العواطف والابتعاد عن الحقيقة والعقل بل بتسفيه اللغة والكلام الذي أصبح بلا معنى على وسائل الإ‘لام التلفزيونية التي تتبنى وجهة نظر القاسم فهنيئا لنا بمشعوذ اللعبة التلفزيونية.

محرر موقع أريبيان بزنس