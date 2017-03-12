دبي: شمال كوميونيكيشنز تعلن عن شعارها وهيكلها الإداري الجديدين وخططها التوسعية

أعلنت شركة "شمال كوميونيكيشنز"، المتخصصة في قطاع العلاقات العامة ومقرها في دبي، عن تعزيز طاقمها الإداري من خلال الإعلان عن العديد من الترقيات والتعيينات الجديدة بالتزامن مع الانتهاء من إطلاق شعارها وموقعها الإلكتروني وهويتها المؤسسية الجديدة وإعلان خططها التوسعية في قطاعي وسائل التواصل الاجتماعي والبث الرقمي.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تمت ترقية جيمس ليكي لمنصب المدير العام للشركة التي انضم إليها منذ ثلاث سنوات. وقد بدأ مسيرته المهنية في العام 2002 مع مجلس السياحة الوطني الاسكتلندي (VisitScotland) عمل من خلالها في قطاعات علاقات الأفراد والشركات في مختلف الصناعات.

وقال جيمس ليكي "أتطلع قدماً إلى مواصلة العمل مع هذه المسؤوليات الإضافية وخصوصاً مع توسع نطاق أعمال (شمال) التي نجحت ببناء سمعة طيبة لها في السوق على مدى السنوات الماضية من خلال تحقيق نتائج نوعية ومستويات بارزة للعائد على الاستثمار لعملائنا مثل معرض سوق السفر العربي وترانس جارد وغيرهم".

كما أعلنت الشركة أيضاً عن تعيين غافن جيبون كمدير أول لحسابات العملاء، والذي يمتلك خبرة طويلة تبلغ 17 عاماً، وسبق له أن عمل في دبي لمدة ثلاث سنوات مع مجموعة ITP للنشر وشركة OSN. وقبل انضمامه إلى "شمال كوميونيكيشنز"، شغل غافن منصب مدير العلاقات العامة وإدارة الاتصالات في شركة "كور سافيلس".

وعلق جافن بالقول "لم أتردد على الإطلاق بالانضمام إلى شمال كوميونيكيشنز بفضل سمعتها المميزة ومحفظة عملائها المتنوعة والشاملة، فضلاً عن سعيها الدائم لتقديم أعلى مستويات الأداء وتعزيز العلاقات الجيدة مع ممثلي وسائل الإعلام. وأتطلع قدماً إلى التحديات والفرص التي تنتظرنا خلال الفترة القادمة".

ويشرف سليم سطاس على إدارة القسم العربي في شركة "شمال كوميونيكيشنز"، حيث تتمثل مهمته في إدارة العلاقات مع وسائل الإعلام العربية وتقديم أعلى مستويات المحتوى العربي، ويمتلك سليم سطاس خبرة غنية في المجال الإعلامي في مدينة دبي من خلال عمله في كبرى الشركات الإعلامية خلال السنوات الست الماضية.

وتأسست شركة "شمال كوميومنيكيشنز" في 2004 من قبل ستيتفن جونز وناتالي فيسلي اللذين يملكان خبرة واسعة في مجال التسويق والعلاقات العامة في منطقة الشرق الأوسط في قطاع الإعمال والضيافة وغيرها.

وقال ستيفن جونز المدير التنفيذي لشركة شمال كوميونيكيشنز "حقق جيمس ليكي تقدماً كبيراً منذ انضمامه لفريقنا وأظهر مستويات عالية من التفاني والالتزام والمهنية خلال السنوات الثلاث الماضية، وكان تعيينه في منصب المدير العام خطوة طبيعية بالنسبة له".

وأضاف قائلاً "ينضم غافن إلينا في مرحلة إستراتيجية ومميزة للشركة، ويمثل إضافة قيمة لخبرتنا بفضل إطلاعه الواسع على القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة مع بدء العد التنازلي لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020 والكم الهائل من مشاريع الضيافة والترفيه".

وأجرت الشركة تغييراً شاملاً لشعارها وعلامتها التجارية وإنشاء ثلاثة أقسام مستقلة جديدة وهي "شمال للعلاقات العامة" و"شمال للخدمات الرقمية" و"شمال للإعلام الرقمي"، مما يتيح للعملاء مجموعة واسعة من المنصات لتسليط الضوء على مشاريعهم وأعمالهم في جميع القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

وقالت ناتالي فيسلي مدير شركة شمال كوميونيكيشنز "شهد قطاع العلاقات العامة تحولاً كبيراً على سنوات مدى العقد الماضي وما زال يتطور بسرعة مذهلة، وخاصة مع إطلاق العديد من المنصات الرقمية مثل لينكد إن وفيسبوك ويوتيوب وتويتر، ليصبح أمام الشركات الآن مجموعة متنوعة من قنوات الاتصال للتواصل مع جمهورهم المستهدف. ولذلك قررنا إضافة هذه الأقسام الجديدة في شركتنا لمواكبة الطلب في السوق وتوفير أحدث الحلول الإبداعية والاستراتيجيات الأمثل لعملائنا".

و"شمال كوميونيكيشنز" عضو مؤسس في (Worldwise PR Affiliates) للعلاقات العامة، وهي تحالف استراتيجي تضم نخبة من شركات العلاقات العامة المستقلة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ميامي ونيويورك ولندن وساو باولو ومكسيكو سيتي ودلهي وميلان وميونخ وباريس وموسكو وتورونتو وهونغ كونغ والصين وجاكرتا وسنغافورة وبوينس آيرس.

وبحسب البيان، تعد شمال كوميونيكيشنز -التي تأسست في 2004 بمدينة دبي- من أبرز الشركات الرائدة والمستقلة، وتقدم خدمة كاملة في مجال استشارات العلاقات العامة وإدارة تصورات السوق من خلال العمل مع عملائها لتعزيز السمعة الإيجابية لدى الجمهور المستهدف.

وتركز الشركة على توفير حلول إستراتيجية خلاقة وفعالة من حيث التكلفة باللغتين الإنجليزية والعربية، والتي تُمكن العملاء من تطوير أعمالهم بنجاح والارتقاء بعلامتهم التجارية، فضلاً عن تعزيز وجودها في بيئة الأعمال التجارية ذات القدرة التنافسية العالية.

وتعمل شمال كوميونيكيشنز عبر مجموعة واسعة من القطاعات وتتميز بعلاقاتها المتينة مع وسائل الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة على نطاق أوسع، فضلاً عن طريق شبكتها علاقاتها العالمية مع الوكالات الشريكة.