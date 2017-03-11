خبير على قناة بي بي سي يحقق شهرة عالمية لظهور أولاده على الهواء

قالت إيلين كيلي والدة خبير سياسي ظهر على قناة بي بي سي ووقع في موقف محرج بدخول أولاده لمقاطعتها، إنها قد تكون السبب إذ ترى أن الأطفال اعتقدوا أن والدهم يحدث جدتهم أي هي في ولاية أوهايو عبر سكايب ففرحوا واقتحموا غرفته بحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل.

وكانت لقطات طريفة للبروفيسور روبيرت كيلي، قد حققت انتشارا كبيرا بين الملايين عبر الشبكات الاجتماعية ، الخبير في شؤون كوريا الجنوبية، كان يتحدث على الهواء مباشرة مع قناة BBC، الجمعة، عن قرار عزل رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي. وحقق مقطع الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الجدة إنها تأمل أن ينال شهرة عن خبرته بالشؤون السياسية بدلا من الشهرة بسبب حادثة طريفة. لكن الحديث بين متابعيه على الشبكات الاجتماعية أصبح يدور عن ابنته ماريون وعمرها أربع سنوات وجيمس البالغ من العمر تسعة أشهر.