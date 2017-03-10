السعودية تقاضي صحيفة محلية بسبب خبر انفجار طائرة إندونيسية

قالت صحيفة "مكة" السعودية اليوم الجمعة إنه من المقرر أن تلجأ السفارة السعودية في إندونيسيا إلى رفع شكوى ضد صحيفة الكترونية سعودية، لوزارة الثقافة والإعلام، بعد نقل الصحيفة، لخبر يزعم أن السعوديين الخمسة الذين احتجزوا قبل يومين في مطار بالي، أنزلوا من الطائرة لتبادلهم المزاح بصوت عال حول انفجار سيحدث للطائرة بعد إقلاعها، ونشرهم صورة أحد المواطنين.

وقال السفير السعودي في إندونيسيا أسامة الشعيبي هاتفياً لصحيفة "مكة" اليومية إن "لديهم ما يثبت أن الصحيفة الالكترونية -دون ذكر اسمها- نقلت الخبر عن صحيفة أسترالية فبركته دون التحقق منه".

وشدد "الشعيبي" على "أن الصحيفة بنقلها خبراً كاذباً شهرت بمواطن عبر نشر صورة وجهه، وأن حقيقة ما حدث أن راكباً فلبينياً كان على متن الطائرة برفقة السعوديين الخمسة أساء فهم حديثهم الدائر بالعربية خاصة أنه لا يفهم العربية".

وقال إن "الركاب الخمسة لا يفهمون الإنجليزية، فبادر بإبلاغ طاقم الطائرة بأن حديثهم يحمل تهديداً، والواقع أنهم كبار في السن وأصغرهم في العقد الخامس من عمره، ويعون المسؤولية ولم يتفوهوا بشي سيئ أو تهديد أو رفع الصوت، وتم التحقيق مع السعوديين والفلبيني والمضيف واتضح أن هناك سوء فهم من الراكب الفلبيني".

وأوضح أن التحقي ق جرى في فندق بالقرب من المطار وتم تبرئة الجميع وإسكان السعوديين بالفندق وتعويضهم بتذاكر سفر لإكمال رحلتهم السياحية إلى جاكرتا وسافروا صباح أمس الخميس لجاكرتا.

وأضاف "للأسف كثير من الصحف الالكترونية استقت معلوماتها من مصادر مشبوهة وغير صادقة في نقل الخبر مثل الصحيفة الالكترونية التي أساءت للمواطنين وللوطن وللسفارة بنقلها خبراً من مصادر أسترالية".

ولم تذكر الصحيفة أو السفير السعودي اسم الصحيفة الإلكترونية المقصودة في الخبر، ولكن العديد من الصحف الإلكترونية السعودية غطت الحادثة وصحيفة إلكترونية واحدة فقط نشرت تقريراً مطولاً حول الحادثة ونقلت من خلاله عن صحيفة أسترالية ونشرت صورة رجل مسن تقتاده الشرطة الإندونيسية.