Arabian business
إعلام

الإمارات: النائب العام يحذر من التعاطف مع قطر أو الاعتراض على مواقف الدولة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 7 يونيو 2017
الإمارات: النائب العام يحذر من التعاطف مع قطر أو الاعتراض على مواقف الدولة

صرح المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة  بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد اتخذت قرارا حاسما ضد حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية واللامسئولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية ويأتي هذا القرار حفاظا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها بحسب صحيفة البيان .

لذا وجب التنويه إلى أن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباه تجاه تلك الدولة ، أو الاعتراض على موقف دولة الامارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة  وبالغرامة التي لاتقل عن خمسمائة الف درهم طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون إتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة ، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي ، فضلاً عما لتلك المماراسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها .

وستمارس النيابة العامة الاتحادية واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم.

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في إعلام

أمير قطر يقطع خطابه أمس بانتظار جهود أمير الكويت لحل الأزمة

فتوى بتحريم برنامج "رامز تحت الأرض".. فما السبب!

كاتب في صحيفة قطرية يهاجم مسلسل غرابيب سود باتهامات للشريعة

انتقادات من موقع قطري لمسلسل غرابيب سود

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مطعم النافورة يقدم المأكولات اللبنانية للإفطار في رمضان بدبي

هيئة الطرق والمواصلات وتاكسي دبي تعتمدان تقنيات الاتصال عن بعد من "إف إم إس تك"

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »