أمير قطر يقطع خطابه أمس بانتظار جهود أمير الكويت لحل الأزمة

أُعلن بعد منتصف ليل أمس، عن زيارة لأمير الكويت إلى السعودية اليوم، وأجّل الأمير القطري خطاباً له «لاعطاء فرصة لجهود أمير الكويت» حسب تصريح وزير الخارجية القطري لقناة «الجزيرة». وعرضت قناة "العربية" السعودية فيديو قالت إنه يظهر ارتباكاً حدث في قناة "الجزيرة" القطرية عند الاستعداد لإذاعة كلمة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الثلاثاء إن الدوحة مستعدة لقبول جهود الوساطة لتخفيف التوتر بعد أن قطعت دول عربية كبرى العلاقات معها مضيفا أن أمير قطر أرجأ خطابه لمنح الكويت فرصة للعمل على إنهاء التوترات الإقليمية، بحسب ما نقلته رويترز.

