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إعلام

أمير قطر يقطع خطابه أمس بانتظار جهود أمير الكويت لحل الأزمة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 6 يونيو 2017
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أُعلن بعد منتصف ليل أمس، عن زيارة لأمير الكويت إلى السعودية اليوم، وأجّل الأمير القطري خطاباً له «لاعطاء فرصة لجهود أمير الكويت» حسب تصريح وزير الخارجية القطري لقناة «الجزيرة». وعرضت قناة "العربية" السعودية فيديو قالت إنه يظهر ارتباكاً حدث في قناة "الجزيرة" القطرية عند الاستعداد لإذاعة كلمة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.  

 

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الثلاثاء إن الدوحة مستعدة لقبول جهود الوساطة لتخفيف التوتر بعد أن قطعت دول عربية كبرى العلاقات معها مضيفا أن أمير قطر أرجأ خطابه لمنح الكويت فرصة للعمل على إنهاء التوترات الإقليمية، بحسب ما نقلته رويترز.

 من جانب آخر، قالت قناة "العربية" إنه "عقب قرارات دول عدة بقطع علاقاتها بقطر ساد الارتباك مستويات عدة، فعلى المستوى الإعلامي وبينما كانت تنتظر القنوات القطرية كلمة لأمير قطر. توقفت المذيعة في قناة "الجزيرة" التي تصرف عليها الدوحة مئات الملايين فجأة لتعلن موعد الكلمة.. لكن سرعان ما انقطعت الكلمة بتقرير منقول من قناة العربية لتعود المذيعة وتعتذر عن الخطأ غير المقصود وتقول "يبدو أنه جانب قصير من الخطاب".

 

وقطعت 6 دول عربية وهي: مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وليبيا، واليمن، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب اتهامها بدعم "جماعات إرهابية". وأمهلت الدول الست البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة أراضيها، معلنة إغلاق المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى الدوحة خلال 24 ساعة، إلى جانب إمهال المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة.

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